Feijóo haurà d'anar als jutjats de Catarroja (València) a atestar per la dana el 9 de gener

VALÈNCIA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haurà d'anar als jutjats de Catarroja (València) a atestar en la causa de la dana el pròxim dia 9 de gener, a les 9.30 hores.
Així es desprèn de la diligència dictada per la jutgessa de Catarroja que investiga la gestió de la riuada del passat 29 d'octubre del 2024 que ha deixat 230 víctimes mortals a la província de València. En el procediment hi ha dos investigats: l'exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas i el seu exnúmero dos Emilio Argüeso.
La jutgessa ja va acordar la citació de Feijóo en el procediment com a testimoni i faltava fixar el dia, que ara ha indicat que serà el 9 de gener. Tres dies després, el 12 de gener, tindrà lloc l'acarament acordat per la jutgessa entre Pradas i José Manuel Cuenca, ex-cap de gabinet de l'aleshores president de la Generalitat, Carlos Mazón, testimoni en el procediment.