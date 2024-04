Feijóo felicita Puigdemont per la resolució de l'advocat general però demana acatar també les adverses

LA FULIOLA (LLEIDA), 11 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitat l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, després que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) Maciej Szpunar ha donat suport a Puigdemont sobre el recurs contra la decisió de l'Eurocambra que no el reconeguin com a eurodiputat, i li ha demanat que també acati les resolucions judicials desfavorables.

"Felicito tots aquells que tenen resolucions favorables i espero que se sotmetin també a les resolucions d'altres tribunals tot i que no els siguin favorables", ha afirmat Feijóo en unes declaracions juntament amb el candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, a la Fuliola (Lleida).

El dirigent popular ha afirmat que creu en l'estat de dret i que per tant acata "les resolucions de qualsevol tribunal o de qualsevol òrgan jurisdiccional", i ha reiterat que li agradaria que l'independentisme fes el mateix.

"I que no insultin els jutges. Jo no insultaré cap jutge, m'agradi o no m'agradi la seva decisió", ha afegit el líder del PP.

El dictamen de l'advocat general del TJUE contradiu una sentència prèvia en primera instància del juliol del 2022, quan el Tribunal General de la UE va considerar inadmissible el recurs de Puigdemont i Comín en considerar que l'alhesores president de l'Eurocambra es va limitar a prendre nota de la situació jurídica dels dos polítics independentistes, els noms dels quals no figuraven en la llista d'eurodiputats electes notificada per la Junta Electoral Central.