Feijóo felicita a Felip VI i subratlla que la monarquia és la institució que "més estabilitat" ha aportat a Espanya

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitat aquest dimecres al Rei Felip VI coincidint amb el desè aniversari de la seva proclamació i ha subratllat que la monarquia és la institució que "més estabilitat" ha aportat a Espanya, un fet que, segons ha dit, no ha fet la classe política en aquesta última dècada.

"Durant aquests 10 anys, Felip VI ha estat l'espanyol que més ha complert amb el seu deure i la monarquia, la institució que més estabilitat ha aportat al nostre país", ha assegurat Feijóo en un missatge en al seu compte oficial a la xarxa X, que ha recollit Europa Press.

Després, als passadissos del Congrés abans de la sessió de control al Govern, el president del PP ha afirmat que Felip VI ha estat "el rei democràtic" que ha estat un monarca que ha mantingut la Constitució "amb el màxim seny" i sent un "exemple per a totes les institucions".

És més, ha dit que Felip VI ha donat "una estabilitat que, lamentablement, aquesta última dècada no l'ha donat la classe política". "Per tant, no podem estar més orgullosos d'aquesta dècada, primera dècada del rei Felip VI".

Aquest dimecres es compleixen deu anys de la proclamació de Felip VI com a Rei el 19 de juny del 2014, quan el monarca es va presentar davant les Corts en la cerimònia de coronació amb un discurs d'"exemplaritat" que ha anat desenvolupant en la darrera dècada i que el seu objectiu era recuperar l'afeblida imatge de la Corona, assetjada llavors pels escàndols que afectaven tant a Joan Carles com a altres membres de la Família Real.