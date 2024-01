Feijóo exigeix a la UE "aturar l'atac massiu" a l'estat de dret i creu que un govern europeu hauria "dimitit"

MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que amb la llei d'amnistia hi ha una "esmena a la totalitat al sistema judicial espanyol" i ha subratllat que la Unió Europea (UE) ha d'"aturar aquest atac massiu" a l'estat de dret. A més a més, ha assenyalat que, després de veure l'executiu "humiliat" per Junts al Congrés, "qualsevol govern europeu" hauria "dimitit i convocat eleccions".

En una entrevista a Antena 3 que ha recollit Europa Press, Feijóo ha afirmat que la llei d'amnistia tal com està en aquest moment "no passa el filtre europeu". "Si es planteja un recurs prejudicial al Tribunal Superior de Justícia de la UE no passa el filtre", ha indicat.

En aquest context, Feijóo ha dit que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no podia assistir a la reunió d'aquest dimecres a Brussel·les amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, --per parlar sobre el CGPJ-- amb "un text encara més obscè" de la llei d'amnistia.

DIU QUE EUROPA ES PREGUNTA SI AIXÒ ÉS HONGRIA O POLÒNIA

El cap de l'oposició, que aquest dimecres viatja a Brussel·les per veure's amb els seus col·legues europeus del PPE, ha ressaltat que "en aquest moment Europa ja està mirant a Espanya i s'està preguntant què passa i si això és Hongria o l'antiga Polònia".

"El Govern d'Espanya ha portat quatre assumptes importants al Congrés i n'ha perdut dos. Qualsevol govern europeu en unes circumstàncies com aquestes hauria dimitit i convocat eleccions", ha proclamat, després d'afegir que l'executiu de Sánchez no ho farà perquè la seva "obsessió pel poder de vegades sobrepassa qualsevol límit racional".