Feijóo exigeix a Sánchez sortir del "búnquer" de La Moncloa i reclama un ple extraordinari

MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit al president del Govern central, Pedro Sánchez, que comparegui per donar explicacions sobre "la corrupció sistèmica" del seu executiu, i ha anunciat que el seu partit sol·licitarà al Congrés un ple extraordinari la setmana vinent.
En un missatge a X recollit Europa Press, el líder de l'oposició ha censurat que Sánchez pretengui continuar al "búnquer" del palau de La Moncloa mentre afloren nous casos de presumpta corrupció, i ha sostingut que "no és una opció" no donar explicacions.
"Espanya no pot passar els dies entre batudes, detencions i entrades a la presó de dirigents socialistes mentre Pedro Sánchez es tanca a La Moncloa. En aquest context, és inconcebible que pretengui desaparèixer del Congrés fins al febrer", ha afirmat en aquest missatge.
Per aquest motiu, ha anunciat que el PP sol·licitarà la celebració d'un ple "extraordinari i urgent" la setmana vinent al Congrés, on dijous va finalitzar l'actual període de sessions, que no es reprendrà fins al pròxim mes de febrer.
"Si altres grups volen normalitzar aquesta situació ja s'ho faran. El meu no ho farà. Que comparegui ara", ha conclòs Feijóo en el missatge.