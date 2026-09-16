Feijóo exigeix a Sánchez retornar els immigrants perquè el Marroc els accepta

El president espanyol acusa el PP de voler "cronificar" el problema amb la resolució a Brussel·les
MADRID, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit aquest dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, retornar els immigrants irregulars que van entrar a Ceuta amb la "invasió" de finals de juliol perquè Rabat ha dit que està disposat a "acceptar-los". Per això, li ha preguntat expressament si ha parlat amb les autoritats marroquines, tot i que no ha obtingut resposta.
En el seu torn, el president del Govern central ha acusat els populars de voler "cronificar" el problema i no ajudar amb la resolució que han portat al Parlament Europeu. "Mentre la Comissió Europea felicita i reconeix els esforços del Govern d'Espanya, vostès l'única cosa que fan és posar bastons a les rodes per resoldre el problema a Ceuta", ha etzibat en la sessió de control del Congrés.
En una carta enviada als eurodiputats abans del debat a l'Eurocambra, el Marroc es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i es pregunta quin interès tindria a generar una crisi amb Espanya i la UE, i més encara durant la Festa del Tron.
"QUAN VA SER L'ÚLTIMA VEGADA QUE VA PARLAR AMB LES AUTORITATS MARROQUINES"
El cap de l'oposició ha arrencat la intervenció preguntant a Sánchez "quan va ser l'última vegada que va parlar vostè directament amb les autoritats marroquines". "Quantes vegades ho ha fet des del 30 de juliol? Què els ha preguntat sobre la invasió que ha patit la ciutat autònoma de Ceuta? I què li han respost?", ha interpel·lat.
Feijóo ha justificat aquestes preguntes perquè el Marroc "ahir mateix va tornar a ratificar davant el Parlament Europeu que està disposat a "acceptar totes les persones que van entrar il·legalment" el 30 i 31 de juliol, inclosos els "ciutadans marroquins, menors no acompanyats i nacionals de tercers països".
En aquest punt, ha tornat a instar Sánchez a aclarir per què els immigrants continuen a Ceuta "amargant la vida a 80.000 espanyols i degradant la imatge de la nació" quan "el Marroc diu que està disposat a rebre'ls" i "la llei europea n'habilita el retorn immediat". "Només hi ha tres opcions: O vostè no vol i prefereix cronificar el problema; vostè és un incompetent; o algú aquí està mentint", ha emfatitzat.
No obstant això, aquestes preguntes no han obtingut resposta i, de fet, Feijóo ha afirmat que el "silenci" del president és "una vergonya". "Deixi de minimitzar la crisi, deixi d'encobrir-ne els responsables. No descarregui les culpes en un assessor, en una assessora de premsa i assumeixi la seva", ha demandat.
SÁNCHEZ A FEIJÓO: "EL SEU PATRIOTISME ÉS DE POSAR I TREURE"
En el seu torn, el president espanyol ha assenyalat davant el ple del Congrés que "per descomptat" que Ceuta "en sortirà reforçada d'aquesta crisi", "gràcies al suport del govern i malgrat l'oposició".
Sánchez ha criticat que el PP hagi proposat "al Parlament Europeu suspendre l'acord d'associació amb el Marroc". "Si aquest és el país al qual la major part dels migrants retornan perquè no tenen dret a la protecció internacional, si aquesta és la seva proposta, vostès estan intentant cronificar el problema o resoldre'l, senyor Feijóo?", ha preguntat al líder del PP.
A continuació, Sánchez ha tret pit de la situació d'Espanya amb "tres dades incontestables", ja que, segons ha dit, "el principal fons d'inversió internacional ha situat Espanya en el top 3 i en la principal destinació d'inversió d'Europa". A més, ha indicat que les principals agències de qualificació de deute han elevat el seu ràting a Espanya i l'Institut Elcano diu que Espanya "és el país que té més bona imatge".
"Aquesta és la realitat d'Espanya. Aquesta és l'Espanya real. És així com ens veuen. No com vostès fan quan surten a Brussel·les i a altres bandes, com van fer ahir al Parlament Europeu", ha recalcat Sánchez al PP, per retreure-li que actuï com ja va fer amb el volcà, la dana o els incendis perquè "el seu patriotisme és de posar i treure" i "pura façana".