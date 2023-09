Feijóo exigeix a Sánchez rebutjar les condicions inacceptables de Puigdemont i es replanteja veure's amb Junts

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que les condicions que ha posat sobre la taula l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no són "acceptables" ni "assumibles" i ha instat el cap de l'executiu espanyol en funcions, Pedro Sánchez, a rebutjar-les avui mateix perquè "els xantatges i les subhastes" no caben per ser investit president. Dit això, ha avisat que si aquestes són les exigències que li plantejarà, es poden "estalviar" la reunió que havien de mantenir el PP i Junts

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa al Congrés, després de reunir-se amb el president de Vox, Santiago Abascal, i un cop Puigdemont ha reclamat a l'Estat reconèixer la "legitimitat" de l'independentisme, una amnistia als encausats per l'1-O i garanties de compliment dels acords com les condicions prèvies per començar a negociar sobre la investidura de Sánchez com a president del Govern central.

"Les condicions de Junts ni són acceptables ni són assumibles i en nom dels espanyols ni vull ni puc pagar aquest preu que ha fixat per ser president del Govern d'Espanya", ha declarat, per instar Sánchez a dir el mateix si pot ser avui mateix per "defensar la unitat de la nació".

Ha dit que les condicions de l'independentisme són "implantejables" per a qualsevol govern "que defensi una nació de ciutadans lliures i iguals". "Mentre d'altres negocien amnisties nosaltres continuarem impulsant i defensant la igualtat dels espanyols davant la llei", ha afegit.

Preguntat per si el PP encara manté asseure's amb Junts, malgrat les exigències de Puigdemont, Feijóo ha indicat que si aquest partit els planteja l'amnistia com a "requisit" per a la investidura, es poden "estalviar la reunió".

"No té sentit tenir una reunió per traslladar que si vull ser president haig d'acceptar una amnistia prèvia a la investidura. Crec que ens podem estalviar la reunió ells i nosaltres", ha emfatitzat.