Feijóo exigeix a Sánchez que "no aixequi murs" entre espanyols i demana "no tenir por" perquè Espanya és una democràcia

MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigit aquest dissabte al president del Govern central, Pedro Sánchez, que "no aixequi murs" entre espanyols i, tot i que ha alertat que "les alarmes de la democràcia estan enceses" ha demanat a la ciutadania que no tingui "por" perquè Espanya és un sistema democràtic.

Així s'ha pronunciat Feijóo a la Plaça de Cibeles de Madrid, on assisteix a la concentració contra l'amnistia per als encausats en el procés independentista català convocada per més d'un centenar d'entitats cíviques, i a la qual també hi és present el líder de Vox, Santiago Abascal.

En unes declaracions als mitjans, el líder del PP també ha aprofitat per criticar les comissions d'investigació registrades al Congrés aquest divendres per Junts perquè la Cambra torni a obrir perquisicions sobre la denominada 'Operació Catalunya' i investigui els atemptats de Barcelona del 2017.

Segons Feijóo, malgrat que el PSOE i els seus socis van negar que aquestes comissions tinguessin com a objectiu fiscalitzar les actuacions judicials i la suposada existència del 'lawfare', en realitat sí que "atempten la independència dels jutges".