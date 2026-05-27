Feijóo exigeix convocar eleccions davant la situació "agònica" que viu Espanya

MADRID 27 maig (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat aquest dimecres al president del Govern central, Pedro Sánchez, convocar eleccions generals davant la situació "agònica" i "irrespirable" que viu Espanya pels casos de corrupció. A més, i com que aquest matí el president visita el Papa al Vaticà, li ha recordat els manaments "no robaràs" i "no mentiràs".
Així ha reaccionat Feijóo als passadissos del Congrés preguntat per la informació que avança 'El Confidencial' i que ha confirmat Europa Press que la Unitat Central de la Guàrdia Civil (UCO) s'ha personat a la seu del PSOE al carrer Ferraz.
Feijóo ha indicat que és una situació d'"extrema gravetat" que es "comenta per si sola". "La pregunta és, quantes batudes més? Quantes comissions més? Quants diners a bosses? Quantes joies? Quants sumaris? Quants períodes d'instrucció? Quants judicis orals?", ha interpel·lat.
PARLA D'UN GOVERN "INDECENT"
Segons ha subratllat, el país viu una situació "agònica" en la qual s'està posant en qüestió "la decència no només del Govern" central, que és "indecent", i del PSOE, el qual "malauradament Sánchez ha portat a l'absoluta indecència", sinó que "ja comencen a tenir risc de contagi".
Per això, el cap de l'oposició ha subratllat que "no queda més remei" que donar la paraula als espanyols de manera "immediata" a les urnes, una petició que ja ha fet diverses vegades en els darrers mesos. "No podem més", ha proclamat.
Feijóo ha dit que no sabia què passava aquest matí a Ferraz però "és una altra més i no una altra qualsevol", després de recordar que hi ha oberts "11 sumaris de corrupció", amb la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de Plus Ultra.
"I el Senyor Sánchez visitant el Vaticà. Si es vol acostar al Papa, hauria de recordar el setè manament, 'no robaràs', i el vuitè manament, 'no mentiràs'", ha afirmat, en relació amb la reunió que manté aquest dimecres amb Lleó XIV.