Feijóo: "Estem davant un tic autoritari que no havíem vist mai des de Franco"

Arremet contra "la rabieta d'adolescent" de Sánchez



ULLDECONA (TARRAGONA), 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat d'autoritarisme el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Estem davant un tic autoritari que no havíem vist mai des de Franco".

Durant un míting a Ulldecona (Tarragona), al costat del candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha acusat Sánchez d'assenyalar els jutges i els mitjans de comunicació i de creure's impune "davant de tot i de tothom".

"En la història d'Espanya no havíem vist mai una cosa com aquesta", ha afegit Feijóo en parlar de tic autoritari de Sánchez, qui aquesta setmana va cancel·lar la seva agenda per pensar-se si continua al capdavant de l'Executiu central arran d'una denúncia contra la seva esposa, Begoña Gómez.

Per Feijóo, el més greu són aquests tics que ell veu en el president i en el PSOE, per damunt fins i tot de "la rabieta d'adolescent" de Sánchez, per sobre del que ha qualificat de vergonya internacional i per sobre que els socialistes estiguin dient a la premsa que vagi amb compte, segons ell.

"El més greu és que el senyor Sánchez, el Partit Socialista i el Govern central es creuen impunes davant de tot i de tothom", i ha recordat a Sánchez que també està sotmès a la llei, als jutges i als tribunals espanyols.

SE'N VA ARA O "A LES URNES"

El dirigent popular ha posat l'accent en què, si algú pot insultar els jutges i perseguir els periodistes per informar, "s'acaba la democràcia".

"Si vostè se'n vol anar, vagi-se'n, que no hi ha cap problema. Si, total, vostè té dues possibilitats: o se'n va ara o el farem marxar a les urnes", i li ha dit que la política no és mirar-se el melic, sinó resoldre els problemes de la gent.

PUIGDEMONT

També ha carregat contra l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, al·legant que Espanya "mereix molt més que un president que amenaça amb tornar i un president que amenaça amb marxar".

Ha criticat que aquesta campanya electoral va del que li passa a Puigdemont i del que li passa a Sánchez i creu que tots dos coincideixen en el mateix: "El problema del senyor Puigdemont i el problema del senyor Sánchez és la justícia, no és la política".

UNIÓ CONTRA INDEPENDENTISTES I PSC

A més, ha animat el constitucionalisme a unir-se a les urnes el 12 de maig perquè no només parli l'independentisme.

"Si el constitucionalisme s'uneix a les urnes, se'ns sentirà amb mes força, a Catalunya no només parlarà l'independentisme i el seu soci, que és el Partit Socialista", ha dit.