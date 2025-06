Feijóo espera que la UE prengui nota de la decisió del TC de "validar l'autoamnistia"

BRUSSEL·LES 26 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentat aquest dijous que un Tribunal Constitucional (TC) "dividit" hagi avalat la llei d'amnistia i ha confiat que la Unió Europea prendrà nota d'aquesta "autoamnistia" que, a parer seu, és "una vergonya per a qualsevol demòcrata".

"Som davant un supòsit que atempta absolutament contra qualsevol principi bàsic de l'estat de dret europeu. I és que no hi ha lloc a la Unió Europea per a aquestes transaccions il·legals i corruptes. No és possible", ha declarat Feijóo en una roda de premsa a Brussel·les després d'assistir a la reunió del Partit Popular Europeu (PPE) prèvia al Consell Europeu.

En concret, el TC ha avalat, amb els sis vots a favor de la majoria progressista i els quatre en contra de la minoria conservadora, la llei d'amnistia destinada a esborrar els delictes comesos durant el procés independentista que va culminar amb l'1-O, en concloure que la mesura de gràcia no està prohibida a la nostra Carta Magna i que persegueix una finalitat legítima, descartant l'"autoamnistia".

ESPERA QUE "QUEDI CLAR" EN L'INFORME DE L'ESTAT DE DRET DE LA UE

Preguntat per si creu que aquest aval del TC pot dificultar les denúncies del PP a les institucions europees, Feijóo ha indicat que la sentència s'ha dictat "abans d'escoltar el Tribunal Superior de Justícia de la UE, que ha estat activat pel Tribunal Suprem en advertir que no es pot amnistiar determinats delictes". "I, per tant, espero que aquest mateix mes, en l'informe de l'estat de dret, quedi clar aquest assumpte", ha manifestat.

Feijóo ha ressaltat que "aquesta autoamnistia és una vergonya per a qualsevol demòcrata, digui el que digui un TC dividit". "I ho dic des del respecte institucional cap al TC, però és una vergonya per a qualsevol demòcrata", ha emfatitzat.

Segons el cap de l'oposició, aquesta norma és "un exercici de corrupció política" perquè amb aquesta llei "es va comprar la investidura del president del Govern central". És més, ha dit que la va negociar amb els independentistes l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, "que en aquest moment està imputat per corrupció al Tribunal Suprem d'Espanya".