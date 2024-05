Feijóo erigeix el PP com el canvi davant el "tripartit del procés" del PSC, Junts i ERC

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha erigit aquest dimarts la seva formació com el canvi davant el "tripartit del procés" conformat pel PSC, Junts i ERC, als qui ha retret textualment que fingeixin vetos creuats.

"Nosaltres som el canvi real, nosaltres som el canvi al tripartit del procés", ha reivindicat en un esmorzar informatiu organitzat per Barcelona Tribuna en col·laboració amb 'La Vanguardia', al costat del candidat a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández.

Feijóo ha assegurat que tant el PSC com Junts i ERC juguen una partida de tafurs i no ensenyen les seves cartes, i ha acusat aquests 3 partits d'actuar com un tripartit de facto que es reparteix ajuntaments, diputacions i la Generalitat: "Tots fan catxa, no parlen de propostes i fingeixen vetos creuats entre ells".