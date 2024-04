Feijóo erigeix al PP com a alternativa el 12M al "projecte compartit" de PSC, Junts i ERC

"Som els únics que podem dir que els nostres vots no van a servir pel 'procés"



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que el PP és l'única alternativa que els catalans poden votar en les eleccions del 12 de maig si volen acabar amb el "projecte compartit" de PSC, Junts i ERC.

"Som els únics que podem dir que els nostres vots no van a servir pel 'procés", ha dit en presentar a Barcelona els candidats a les eleccions catalanes.

Feijóo ha equiparat a PSC, Junts, ERC i a Comuns Sumar per ser tots "socis" del president del Govern central, Pedro Sánchez.

"Ara diran que no, ara diran que no li coneixen de res, ara diran que estan en contra de Sánchez. Uns es barallaran contra els altres al matí i a la nit es trucaran per veure com van", ha ironitzat.

Ha assegurat que el PSC no és una opció constitucionalista ni salvarà a Catalunya del 'procés', perquè "sense l'independentisme Sánchez no és ningú, i sense Sánchez l'independentisme encara és menys".

També ha dit que el vot al PSC no serveix, perquè el PSOE "ja no és res" a Espanya, i ha argumentat que ja no governen en cap lloc, segons ell.

"Governen una mica a Astúries, i de miracle; governen a Navarra gràcies a Bildu, i governen a Castella-la Manxa. Fi de la cita. I nosaltres governem a la resta", ha dit.

NO ES NECESSITEN "SALVAPATRIES"

Així mateix, ha defensat que Catalunya "no necessita salvapatries", sinó servidors públics que estiguin a la disposició dels ciutadans.

Ha afirmat que ell no es conforma amb una Catalunya "petita, tancada i decadent", i ha promès treballar perquè sigui una terra pròspera, cordial, oberta i competitiva.

SENSE SOSTRE ELECTORAL

Ha dit que no es resigna a creure que els catalans estan més preocupats per la Llei d'Amnistia que per la sequera, ni que els importi més un referèndum d'independència que les ocupacions il·legals, la pressió fiscal i els resultats educatius.

"Si hem pogut guanyar a Junts i a ERC en unes generals per què no podem guanyar-los més vegades? Si el constitucionalisme va poder guanyar unes eleccions a Catalunya per què no pot tornar a fer-ho? Cal anar a per totes, benvolguts amics. No us poseu sostre electoral", ha conclòs.