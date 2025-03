Feijóo entra al xoc amb Vox i marca discurs en immigració i okupació en plena expansió de la ultradreta pro Trump

FAES carrega contra Vox per la seva "adhesió" al nou president dels EUA i a Génova saluden la labor de la fundació d'Aznar

MADRID, 2 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidit entrar al xoc amb Vox en plena expansió de la ultradreta pro Donald Trump i posarà l'accent que el PP és la "única garantia" per a un canvi de govern que desallotgi Pedro Sánchez de La Moncloa. A més, vol evitar que els de Santiago Abascal, en ple ascens en les enquestes, continuïn capitalitzant la batalla contra la immigració il·legal i l'okupació d'habitatges i ha començat a incloure aquests dos temes en bona part de les seves intervencions públiques.

"La immigració regular sí. La immigració irregular, no. I hem de segellar la frontera perquè Europa ha segellat les seves fronteres. L'única frontera vulnerable en aquest moment a Europa, la més vulnerable, és Canàries", va afirmar Feijóo fa uns dies, on va apostar per "expulsar els immigrants il·legals que entren a Espanya".

La immigració i el repartiment de menors migrants va ser l'assumpte clau que va esgrimir el partit d'Abascal per trencar al juliol de l'any passat els pactes de Govern central amb el PP en diverses comunitats autònomes. "Vox compleix i passa a l'oposició davant dels governs que fomenten la immigració il·legal", resava el comunicat que va emetre llavors la formació.

UN PLA ESPECÍFIC CONTRA LA INQUIOKUPACIÓ

Paral·lelament, el PP ha posat l'ocupació il·legal d'habitatge en la seva llista de prioritats d'aquesta legislatura i, com a exemple d'això, poc després de començar la legislatura va aprovar al Senat --on té majoria absoluta-- una llei antiokupació que obliga al desallotjament de l'habitatge en 24 hores. Els populars porten mesos denunciant que el PSOE "bloquegi" aquesta norma al Congrés.

"En un país on és més fàcil tenir casa si s'ocupa il·legalment que si es treballa honradament, en un país on hi ha persones que viuen millor a força de subvencions que treballant, hem dir que ja n'hi ha prou", va proclamar la setmana passada a la sessió de control al Govern central.

Fa un mes, després de reunir-se amb la Plataforma d'Afectats per l'Okupació (PAO) i una altra vintena d'associacions del sector de l'habitatge, Feijóo va prometre un pla específic contra la "inquiokupació" davant del "mal" que, segons va dir, aquest fenomen està causat a les famílies i que "afecta ja 80.000 llars".

L'ocupació il·legal d'habitatge és una de les principals batalles polítiques de Vox, que fa precisament una setmana va portar al ple del Congrés una iniciativa amb l'objectiu d'evitar per llei que tant els okupes com els immigrants en situació irregular es puguin inscriure al padró municipal i accedir als drets que això implica. El PP va brindar el seu suport a aquesta llei dels d'Abascal, que acaba de ser admesa a tràmit.

Enmig de l'ofensiva aranzelària de Trump i davant del suport de Vox a la nova administració americana, Feijóo s'ha llançat a buscar el suport dels agricultors --ha visitat empreses hortofrutícoles a Lleida i Murcia-- amb una Llei de Fiscalitat Agrària que persegueix "alleujar" els seus costos i reduir la burocràcia. L'objectiu és seduir un sector en què Vox explica també amb nombrosos suports.

FEIJÓO ENTRA AL COS A COS DESPRÉS D'IGNORAR-LOS FINS ARA

A les seves declaracions públiques Feijóo també ha decidit passar a l'atac contra Vox, en una nova estratègia que trenca amb la seguida fins ara, que apostava sobretot per ignorar-los i evitar el cos a cos.

Aquest gir coincideix amb l'alça dels d'Abascal en les enquestes, un extrem que des de Génova minimitzen al·legant que "el que puja, baixa". De fet, fonts del la cúpula del PP consultades per Europa Press alerten que el suport de Vox als aranzels de Trump pot passar factura a aquest partit i girar-se en contra seva.

Ara com ara, Abascal ha fet una encesa defensa del nou president dels EUA. "El posen com a enemic d'Europa per posar els interessos dels nord-americans en primer lloc", va dir el líder de Vox fa una setmana des de Washington.

GÉNOVA DESTACA LA LABOR DE LA FAES D'AZNAR

La fundació per a l'Anàlisi i Estudis Socials (FAES) que encapçala l'expresident José María Aznar també s'ha sumat a les crítiques a Vox per la seva "adhesió" a Trump i per defensar els aranzels de l'administració americana, una labor que saluden i agraeixen des de la cúpula del PP, segons han reconegut a Europa Press fonts de la direcció nacional.

FAES critica Abascal per haver acudit a la convenció de partits 'patriotes' afavorida per Donald Trump als Estats Units, "on s'aixequen molts braços", i per formar part de "la cinquena columna del Putin Club" a Europa.