Feijóo: "Ens hi juguem un model de país i tenir un Govern central sòlid i fort"

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que Espanya es juga "moltes coses" en les eleccions generals d'aquest diumenge 23 de juliol i ha expressat la necessitat de comptar amb "un Govern central sòlid i fort".

"Ens hi juguem moltes coses, ens hi juguem quin model volem de país, tenir un Govern central sòlid, un Govern central fort i és necessari que Espanya decideixi. Tot el que es decideixi estarà bé i tot el que parli Espanya amb nitidesa i amb claredat serà bo per als espanyols", ha afirmat.

Així ho ha pronunciat després de votar al col·legi Ramiro de Maeztu de Madrid, on diverses persones l'han rebut entre aplaudiments i crits de 'president, president'.

Feijóo, que ha dipositat les seves paperetes a les 11.35 hores, és la primera vegada que concorre a unes eleccions generals a la presidència d'Espanya, i ha comentat que es tracta de l'"honor més gran" i la "responsabilitat més gran" que té un ciutadà i ha promès, "passi el que passi", que continuarà treballant per Espanya.

"Jo estic a la disposició del meu país, ho he estat sempre durant aquests últims anys. Continuaré treballant pel meu país, hi crec, és la meva passió, és el meu compromís, és la meva vocació i també és la meva destinació. No he fet altra cosa, des del punt de vista professional, que treballar en els serveis públics", ha explicat.

El líder del PP ha precisat que li consta que hi està havent una bona participació malgrat les situacions climatològiques i desitja que els espanyols decideixin en "llibertat" i ha instat a donar una lliçó "a tothom" votant massivament a l'estiu. "Em sento molt orgullós del meu país perquè malgrat totes les circumstàncies climatològiques, malgrat la temporada estival, tot i que hi ha milions de persones fora del seu domicili, em consta que de moment hi ha una bona participació", ha subratllat.

En aquest sentit, ha recordat que durant l'últim any i mig s'ha recorregut Espanya, la qual cosa l'ha validat per "confirmar que Espanya és un dels millors països del món". "Estic convençut que si ens donessin a triar d'on ser, tots els espanyols tornaríem a triar ser espanyols. És molt difícil superar la qualitat humana i superar la bellesa, el patrimoni, els idiomes i la cultura del nostre país", ha indicat.

Finalment, Feijóo ha agraït la tasca de tots els ciutadans que faciliten que les votacions transcorrin amb "normalitat" i "tranquil·litat" i ha enaltit la feina dels treballadors de Correus i de les seves oficines.