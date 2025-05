Feijóo enllesteix aquest dilluns amb la cúpula del PP l'ofensiva contra Sánchez per l'apagada

El PP prepara la seva estratègia al Parlament i a Europa, sense descartar que derivi en el futur en responsabilitats judicials

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, enllestirà aquest dilluns amb la cúpula del seu partit l'ofensiva del PP contra el govern de Pedro Sánchez per l'apagada elèctrica que va afectar tota la península Ibèrica el 28 d'abril i que es desplegarà en diversos àmbits, segons han indicat a Europa Press fonts populars.

A Génova consideren que s'han de dilucidar responsabilitats polítiques pel que ha passat a través d'una anàlisi "assenyada" que determini els fets. Això sí, el PP sosté que aquesta investigació no la pot fer l'executiu perquè "no és fiable" i, per això, Feijóo ha reclamat "una auditoria independent internacional" per conèixer les causes de l'apagada massiva, han afegit les mateixes fonts.

Els populars aprofitaran el ple del Congrés d'aquesta setmana per reclamar explicacions al Govern central. Abans, aquest dimecres Pedro Sánchez compareix per parlar sobre el pla per arribar a una despesa del 2% en defensa el 2025, però es preveu que la sessió plenària es converteixi també en una exigència d'aclariments per part de l'oposició després del col·lapse energètic del dia 28 d'abril.

OFENSIVA AL PARLAMENT

Segons el PP, la "manca de transparència" agreuja la desconfiança ciutadana. "Han passat sis dies i continuen sense dir què ha passat i hi ha dues opcions: o no ho saben i és molt greu; o ho saben i ho oculten, que és més greu encara", han subratllat a Europa Press fonts de l'equip de Feijóo, que apunten que es pot estar "ocultant" el que ha passat per aconseguir un relat que beneficiï l'executiu.

En aquest context, a part de registrar dimecres passat la petició de compareixença de Sánchez, el PP ha reclamat la de la vice-presidenta primera, María Jesús Montero, amb l'objectiu d'informar sobre la posició de domini de la SEPI a la societat REDEIA Corporació SA i Red Eléctrica. També ha sol·licitat que comparegui la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, per explicar què ha provocat aquesta crisi elèctrica, així com les mesures que pensa adoptar.

A més, fa uns dies el portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, va plantejar la possibilitat de crear una comissió d'investigació a les Corts Generals (Congrés o Senat) per esclarir les causes de l'apagada general i per exigir responsabilitats polítiques dels fets. Els populars creuen que el Govern central es no pot negar a aquesta investigació en seu parlamentària.

Els populars també tiraran endavant l'exigència de prorrogar la vida útil de les centrals nuclears, que ha estat una de les seves condicions per donar suport al decret antiaranzels, el debat de convalidació del qual se celebrarà aquesta setmana al ple del Congrés.

AUDITORIA INTERNACIONAL I PLE AL PARLAMENT EUROPEU

A Génova al·ludeixen que Europa investigui les causes de l'apagada massiva a Espanya, després que la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d'Electricitat (ENTSO-I) va anunciar fa uns dies la creació d'un comitè d'experts amb aquest objectiu.

El PP també portarà la seva ofensiva política per l'apagada a Europa. Així, Feijóo ja ha demanat una auditoria internacional per esclarir les causes del tall de subministrament per entendre que Espanya "ha fet un ridícul sense precedents".

Així mateix, els populars han impulsat un debat sobre l'apagada al ple del Parlament Europeu a Estrasburg al·legant que gairebé una setmana després el Govern central continua "sense explicar les causes i les veritables conseqüències que ha patit Espanya". "La quarta economia de l'euro no es mereix una gestió com aquesta. Tot Europa ha pogut veure la incompetència d'aquest govern", en paraules de la portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.

Segons el PP, l'apagada ha tingut "un caràcter transfronterer perquè ha perjudicat Portugal" i Espanya ha hagut de "demanar ajuda a la indústria energètica marroquina". "Són massa elements de dany reputacional junts", han insistit les fonts consultades.