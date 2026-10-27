Feijóo endurirà les penes pels actes vandàlics i afegirà agreujants pels aldarulls

MADRID, 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès recuperar des del Govern central "l'agreujant de penes quan es produeixen aldarulls i actes vandàlics amb la cara tapada" després dels incidents violents dels últims dies a la Corunya, Barcelona i Bilbao.
Feijóo ha explicat que la supressió d'aquest agreujant es va eliminar del Codi Penal per part del PSOE i Podem l'any 2022 i ha anunciat a més que incrementarà les penes quan els aldarulls es convoquin a través de les xarxes socials. "Per tant, actuarem. He de ser la persona que garanteix l'ordre públic als carrers del meu país", ha defensat en una entrevista a Onda Cero, que ha recollit Europa Press.
El líder del PP també ha denunciat que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, estigui desaparegut "des de fa temps" després dels aldarulls de la Corunya, Barcelona, Bilbao. "No se sap on és", ha ironitzat Feijóo, que també ha assenyalat que està més "preocupat" per haver anat a les llistes del PSOE que les del Ministeri.
El president del PP també ha recriminat al president espanyol, Pedro Sánchez, que hagi trigat "dos dies" a reaccionar als actes violents de la capital catalana, que van acabar amb 130 detinguts, entre els quals 76 menors.
CONDEMNA L'INTENT D'INTIMIDACIÓ DE L'ESQUERRA VIOLENTA
Prèviament, Feijóo ha mostrat la "més absoluta condemna" al "nou intent d'intimidació de l'esquerra violenta" als carrers de Bilbao, que ha provocat la detenció de 19 persones, entre les quals set menors d'edat.
Després d'una manifestació d'estudiants en contra d'un acte de l'agitador d'ultradreta Vito Quiles que, finalment, no es va celebrar, els carrers de Bilbao van patir aldarulls que han acabat amb nombrosos danys al mobiliari urbà i a locals de la ciutat.
En un missatge a X, Feijóo ha defensat que després de les eleccions generals del 29 de novembre "hi haurà un govern que garanteixi l'ordre i la seguretat perquè l'Espanya decent visqui tranquil·la".