Feijóo encarrega a Albiol liderar la llei "antiocupació" al Congrés

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la presidència del Govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha encarregat a l'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat al Congrés per Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lideri la ponència d'una llei "antiocupació" al Congrés.
Ho ha dit aquest diumenge en un acte al Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona, acompanyat per Albiol i el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.
"Vas a liderar al Congrés dels Diputats, seràs el ponent de la llei, i l'anem a aprovar amb tu. Tolerància zero amb els 'okupes', fora en 48 hores sí o sí. Tolerància zero amb la delinqüència i la reincidència, fora sí o sí. I protecció màxima per al ciutadà honrat", ha dit el president popular dirigint-se a Albiol.
Ha defensat que Albiol coneix perfectament quins són els problemes de les ciutats de Catalunya i ho ha definit com "el polític peatonal".
Ha afegit que "combat dia a dia" com a alcalde de Badalona i coneix molt bé cada barri, i ha sostingut que Albiol ja ha demostrat que és capaç d'aplicar aquestes polítiques.
"Ho va fer millor Colau a Barcelona o ho està fent millor Albiol a Badalona?", ha preguntat, i ha insistit en la necessitat d'impulsar una majoria a Catalunya en les eleccions generals del 29 de novembre.
"EL PAÍS QUE ENS JUGUEM"
"Aquest és el país que ens juguem el 29 de novembre", ha dit contraposant les figures d'Albiol i de la candidata de Front Ampli i exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Per això, ha defensat que "cap vot de centre, de centre dreta a Catalunya pot servir per allargar la decadència de Sánchez i de Colau i de la resta dels seus socis", i ha recordat que el PP, en les passades eleccions, va perdre un escó a Girona i un altre a Lleida per uns centenars de vots.
Ha reivindicat que no cal resignar-se davant de problemes que té Catalunya, citant l'estat de la xarxa de Rodalies i l'alta velocitat i les xifres de desnonaments i ocupacions, entre altres, i ha demanat als espanyols que "no passin ni una".
Així, ha cridat a unir-se pel canvi i ha apuntat que s'exigirà a si mateix per donar resposta a una Catalunya que "vol que s'ocupin dels seus problemes i passar pàgina dels problemes que li han causat els seus polítics".