Feijóo enalteix "la política d'Estat" del PP i es proposa "trencar la política de blocs del sanchisme"

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enaltit la "política d'Estat" de la seva formació en evitar un govern de Bildu a Vitòria o d'independentistes a Barcelona, i ha apel·lat la ciutadania a atorgar-li una "majoria suficient" que li permeti "trencar d'una vegada per sempre la política de blocs que ha intentat construir el sanchisme".

Així ho ha asseverat en la seva intervenció durant l'acte de partit 'Pasar página e iniciar el cambio en España' al parc del Retiro de Madrid, on ha estat acompanyat de la presidenta de la Comunitat de Madrid i altres presidents autonòmics, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El líder del PP ha qualificat de "determinant" la figura de la seva formació en donar suport al PSOE a algunes ciutats com Barcelona o Vitòria i ha celebrat que el PP s'hagi convertit en el "partit hegemònic d'Espanya" després dels resultats de les eleccions del 28 de maig.

Pel president del PP, aquest dissabte, quan es van constituir els ajuntaments, "va començar el canvi polític a Espanya", un que ha de "preservar el valor de la paraula donada i fer una política d'Estat", i es "va començar a trencar la política de blocs".

"Es van acabar les trinxeres, es van acabar els blocs, es van acabar les divisions. Lluitarem per majoria i complirem el nostre deure al Govern central o a l'oposició", ha clamat el líder del PP.

Així mateix, ha asseverat que s'ha acabat "escoltar moralines dels que no en poden donar" perquè "mantenen al càrrec una persona que ha dit que Bildu ha salvat més vides humanes que el PP", ha dit en referència a les declaracions del delegat del Govern central a Madrid, el socialista Francisco Martín.

"Per descomptat no acceptarem moralines d'aquells que no accepten que governi el que guanyi, que sembla obvi, que governi la llista més votada; que han fet Espanya ostatge dels que volen trencar la unitat territorial (...) o que ens han demanat suport per treure de l'alcaldia un independentista a la capital de Catalunya el mateix dia que li donaven la de la capital de Galícia a un partit sobiranista", ha afegit.

En aquest sentit, ha avisat que creu que el president del Govern central i líder dels socialistes, Pedro Sánchez, "mai" no hauria donat suport al PP de la manera en la que aquest ho ha fet a les capitals de Catalunya i el País Basc, si bé "no li importa" perquè el PP ha complert amb el seu deure, tot i que ha incidit que el cap de l'Executiu central "hauria de no insultar" els populars.