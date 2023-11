Feijóo i els seus 'barons' protesten aquest diumenge a tota Espanya, en un pols amb Vox per liderar la "indignació"

El PP, que prepara un manifest, extrema precaucions per evitar que radicals rebentin les concentracions com ha passat a Ferraz

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els seus 'barons' sortiran al carrer aquest diumenge a diferents punts d'Espanya per protestar contra la "cessió absoluta" del socialista Pedro Sánchez als independentistes, unes mobilitzacions en les quals Vox està disposat a sumar-se. De fet, el partit de Santiago Abascal ha convidat els ciutadans a desplaçar-se després a les seus que té el PSOE a les ciutats per continuar amb les mobilitzacions.

Tant el PP com Vox han cridat els ciutadans a sortir al carrer per expressar la seva "indignació" davant els pactes que està forjant el PSOE amb els independentistes i que consideren una "traïció" a Espanya i un "frau electoral". Totes dues formacions competeixen per liderar aquest descontentament social al carrer.

Prova que els d'Abascal no volen deixar aquest cap de setmana el protagonisme a Feijóo i el PP és el seu suport a la convocatòria dels 'populars'. "Aquest diumenge 12 assistirem a les manifestacions convocades pel PP i després ens sumarem a les marxes pacífiques que acabaran davant de les seus del PSOE a tota Espanya", va avançar divendres a través del seu compte a la xarxa social X, des del qual ha instat aquests dies a "aturar el cop de Sánchez".

Els 'populars' han apel·lat aquests dies els ciutadans perquè assisteixin a la protesta, però sense adreçar-se a partits com Vox. "Aquí hi caben tots, des de socialistes a votants de qualsevol espectre polític", asseguren a Europa Press fonts del PP, que deixen clar als càrrecs de Vox que hi podran assistir, però que no hi podran intervenir.

El PP no amaga la seva incomoditat per aquest moviment d'última hora de Vox de secundar la protesta. Durant els últims dies, els 'populars' han repetit que és "una convocatòria del PP", que està "oberta perquè s'hi puguin sumar tots els espanyols que vulguin, independentment del seu vot", en paraules de la secretària general de la formació, Cuca Gamarra.

FEIJÓO I ELS SEUS 'BARONS' ES REPARTEIXEN PER TOTA ESPANYA

Tots els 'barons' del PP han animat a participar a tothom en les protestes d'aquest diumenge i estaran presents als seus respectius territoris. En el cas d'Alberto Núñez Feijóo, estarà en la de Madrid --que se celebra a la Puerta del Sol-- juntament amb la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Els altres membres de la cúpula del PP ho faran a les províncies per les quals van obtenir l'escó en les passades eleccions generals del 23 de juliol. Així, per exemple, Gamarra estarà en la mobilització de Logronyo; el coordinador general, Elías Bendodo, en la de Màlaga; i el sotssecretari d'Institucional, Esteban González Pons, a València.

El PP, que espera més afluència de públic en les seves concentracions després del pacte amb Junts, que creu que ha enervat més els ciutadans, està extremant les precaucions per evitar que radicals les rebentin, com ha passat davant de la seu del PSOE a Ferraz els últims dies. Els 'populars' no estan amoïnats i presumeixen de la seva experiència en l'organització d'actes.

DESPLEGAMENT POLICIAL

'Génova' ha insistit reiteradament des de dimarts en què el PP ha convocat protestes "pacífiques" i "cíviques" a les 12.00 hores a totes les capitals d'Espanya, que han estat prèviament autoritzades per totes les Delegacions del Govern central.

"Atès que aquestes concentracions a llocs neuràlgics de cada província estan autoritzades, hi ha d'haver desplegament policial per salvaguardar la seguretat", han explicat a Europa Press fonts del partit, per afegir que si hi ha algun incident a les seus del PSOE davant la crida que ha fet Vox, la responsabilitat no serà el PP perquè aquest espai no formarà part del perímetre comunicat pel seu partit.

En els últims dies, el PP ha utilitzat les xarxes socials per animar a sumar-se a la seva convocatòria i fins i tot ha llançat un vídeo amb missatges de Feijóo i dels presidents del PP assegurant 'Jo hi vaig'. "És el moment de la mobilització cívica i pacífica perquè el pacte malmetrà enormement la convivència, la igualtat i l'Estat de dret", va assegurar divendres Gamarra.