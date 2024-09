Feijóo i els seus 'barons' exigeixen aturar el contingent català i una injecció econòmica de 18.000 milions

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i els seus 'barons' territorials han pactat aquest divendres un document amb reivindicacions com "aturar" el contingent català pactat entre el PSOE i ERC, una injecció econòmica de 18.000 milions dels Fons Next Generation i una negociació del finançament en fòrums multilaterals, renunciant a caure en la "bilateralitat tramposa" i les "subhastes" del govern de Pedro Sánchez.

"Tots a l'una", ha proclamat Feijóo en una compareixença oberta als mitjans durant un recés de la reunió que manté amb els seus 'barons' territorials per exhibir un front comú contra el contingent català i exhibir multilateralitat a l'hora de negociar el finançament autonòmic.

Feijóo ha explicat que la primera decisió que han acordat és "aturar el contingent independentista" i el "compromís que el que és de tots es decidirà entre tots". "Segona decisió, injecció econòmica immediata de més de 18.000 milions d'euros dels fons Next Generation amb els quals compta Espanya", ha afegit.

A més a més, s'han compromès a treballar "plegats" en una actualització del sistema de finançament autonòmic, "amb més recursos per a tots els espanyols, no només per a aquells que digui l'independentisme", ja que, a parer seu, "no és admissible que aquest govern pretengui que els espanyols visquin de les sobres dels seus pactes amb els independentistes".

IMITANT LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS

A l'inici d'aquesta cimera autonòmica del PP, que se celebra al Palacete de los Duques de Pastrana, Feijóo i els seus presidents han posat en una foto de família amb la qual vol exhibir una "foto d'unitat" i de fortalesa territorial del partit.

A aquesta trobada hi han assistit 10 presidents autonòmics del PP, els presidents de Ceuta i Melilla, el vicepresident de les Canàries, i el vicepresident de les Balears. La presidenta balear, Marga Prohens, no ha pogut viatjar a Madrid perquè a l'agenda hi tenia la reunió del Consell de Govern i l'obertura del curs escolar, segons fonts populars.

La direcció nacional del PP ha volgut imitar el format d'una Conferència de Presidents, un òrgan que no es reuneix des del març del 2022 i que els populars fa mesos que reclamen. "Cimera de Presidents, Espanya som tots", figura en el cartell triat pel PP per a aquest conclave, en el qual figuren les banderes de cada comunitat.