Feijóo eliminarà el Ministeri d'Habitatge malgrat ser "el principal problema" dels espanyols

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat que si aconsegueix formar govern després de les eleccions generals del 29 de novembre no disposarà d'un Ministeri d'Habitatge malgrat ser "el principal problema" del país.
En una entrevista a The Wild Project, Feijóo ha assegurat que el seu executiu tindrà menys alts càrrecs que el govern actual i que alguns departaments, com Igualtat o Habitatge, que no tindran ministeri propi.
Així ho ha manifestat el líder popular l'endemà que la Diputació Permanent aprovés el decret Maricarmen, una sèrie de mesures per l'habitatge que el PP ja ha anunciat que derogarà si arriba al govern.