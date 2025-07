Feijóo dona instruccions al PP per preparar l'"abolició de les lleis sanchistes": memòria, habitatge, trans i amnistia

També revertirà altres mesures: recuperarà el delicte de sedició, endurirà la malversació i prohibirà indults per corrupció

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha donat instruccions al seu nucli dur perquè comenci a treballar en l'"abolició" del que denominen "lleis sanchistes" si el partit arriba al Palau de La Moncloa: la llei de memòria democràtica, la d'habitatge, la llei trans, la d'amnistia o la reforma de la llei de seguretat ciutadana, coneguda com a 'llei mordassa'.

També està decidit a derogar el "contingent separatista" si finalment s'aprova, al mateix temps que confirma la seva disposició a revertir altres mesures com recuperar el delicte de sedició, endurir la malversació i prohibir indults per corrupció.

De fet, Feijóo ha creat una Sotssecretaria de Regeneració Institucional al PP --que dirigeix la riojana Cuca Gamarra-- que tindrà entre les seves principals funcions "derogar bona part del cos legislatiu sanchista" i reformar altres lleis que ha aprovat l'executiu del PSOE i Sumar.

Aquesta tasca forma part de l'anomenat pla de regeneració institucional i democràtic que Feijóo vol aprovar en els primers cent dies del seu govern si guanya les eleccions. Aquest pla va ser presentat el gener del 2023 però el partit està immers en una tasca d'actualització, segons han indicat a Europa Press fonts del partit.

"La pròxima legislatura no serà una legislatura a l'ús. Serà una legislatura en la qual pretendrem recuperar la normalitat política i també sanejar la política", va assegurar Feijóo aquesta setmana a Sant Lorenzo del Escorial (Madrid), on va apostar també per "tornar als valors de les polítiques d'estat".

DEROGAR LA LLEI D'AMNISTIA

Feijóo, que ha convocat mitja dotzena de manifestacions al carrer contra la llei d'amnistia i la desigualtat dels espanyols, s'ha compromès a derogar aquesta norma, que el Tribunal Constitucional va avalar a finals de juny. El PP confia que aquesta decisió la reverteixi el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El PP és conscient que la llei d'amnistia ja és inderogable "de facto" perquè en la jurisdicció penal opera "el principi d'irretroactivitat de les lleis desfavorables al reu", segons va reconèixer públicament la seva portaveu parlamentària al Congrés, Ester Muñoz.

No obstant això, encara que ja no poden "impedir-ne les conseqüències" ni "revertir els beneficis que hagi pogut causar en persones", el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha afirmat que sí que derogaran aquesta norma perquè "quedi clar que l'Estat no va fallar i no es va equivocar".

ENTERRAR ALTRES LLEIS COM LES DE MEMÒRIA, HABITATGE O TRANS

El PP ha expressat el seu rebuig des del primer moment contra la llei de memòria democràtica. "Derogarem la mal anomenada 'llei de memòria democràtica', corredactada per Bildu, perquè no hi pot haver justícia ni reconciliació quan es pacta amb els que neguen el patiment de les víctimes i pretenen reescriure la història --amb els victimaris-- des de la manipulació i l'enfrontament", assegura el PP en l'ideari aprovat al seu congrés de juliol.

També derogarà la llei d'habitatge impulsada per la ministra Isabel Rodríguez que va entrar en vigor fa un any i mig, i que, a parer seu, no ajuda a resoldre el principal problema dels espanyols.

El PP a més inclou a la seva llista la derogació de la llei trans amb l'objectiu, segons addueix, de "protegir els menors" i donar-los instruments "per enfrontar aquesta problemàtica amb les eines necessàries i el suport necessari".

DEROGAR TAMBÉ EL "CONTINGENT SEPARATISTA" SI AL FINAL S'APROVA

El PP pretén derogar la reforma de la llei de seguretat ciutadana --encara en tramitació parlamentària --que, segons el partit, el PSOE "ha deixat en mans de Bildu" i suposa "un insult a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

Aquesta setmana, el mateix Feijóo ha assegurat que el "contingent separatista" és "una decisió contra la majoria dels espanyols" i s'ha compromès a derogar-ho si arriba al Palau de La Moncloa en cas que finalment s'aprovi.

A Génova també elaboraran una llista de lleis que cal revisar o ajustar, com la llei d'eutanàsia. També aposten per fer modificacions en la reforma laboral, si bé a l'equip de Feijóo asseguren que buscaran el consens amb sindicats i patronal en aquesta matèria.

SI NO HI HA PRESSUPOSTOS: QÜESTIÓ DE CONFIANÇA O ELECCIONS

Així mateix, Feijóo proposa castigar el Govern central per no tenir pressupostos generals de l'Estat (PGE). "Això ha de tenir una conseqüència jurídica", va advertir fa uns dies, quan va apuntar a una qüestió de confiança o convocatòria d'eleccions.

Després de recordar que el pressupost en vigor es va aprovar l'any 2022, va explicar que la manca de comptes públics són qüestions que cal abordar i que "potser la ingenuïtat del legislador" va deixar en "una llacuna legal". "Una cosa és prorrogar un pressupost, però no es pot prorrogar una pròrroga", va afirmar.

De la mateixa manera, Feijóo ha defensat modificar l'Estatut del Ministeri Fiscal per fixar una sèrie d'incompatibilitats i que no es pugui "en cap cas passar de l'executiu a la Fiscalia, de l'executiu al Constitucional o de l'executiu al Consell General de Poder Judicial" sense que passin "un mínim de cinc anys". Segons els populars, són institucions que "cal preservar de la contaminació política".

A més, el líder del PP ha garantit que si accedeix a la presidència del Govern central una de les propostes que impulsarà serà la derogació de tres lleis actuals per cada nova norma, alhora reduirà la burocràcia, sobretot per a les pimes. L'objectiu d'aquesta mesura és reduir la "hiperregulació" i "millorar la competitivitat de l'economia espanyola".

RECUPERAR EL DELICTE DE SEDICIÓ I ENDURIR LA MALVERSACIÓ

En el seu pla de regeneració institucional, el PP inclourà canvis en el Codi Penal atès que vol "revertir" la modificació que va fer el govern de Pedro Sánchez "eliminant el delicte de sedició i abaratint les penes de malversació", segons subratllen fonts del partit.

A més el PP prohibirà indults per corrupció. "L'indult no tornarà a ser un privilegi polític. Reformarem la seva regulació per assegurar que no es pugui concedir de manera arbitrària, establint criteris clars i objectius que garanteixin la igualtat de tots els ciutadans davant de la llei", resa textualment en la ponència política que el partit va aprovar al seu recent congrés.

En el mateix document, el PP recalca que "cada euro del pressupost públic mereix el màxim respecte i control de la seva destinació, i el seu mal ús, el màxim retret penal". Per això, es compromet a "endurir les penes per malversació".

DECÀLEG DE TASQUES PRIORITÀRIES EN ELS SEUS PRIMERS CENT DIES

A més, Feijóo ha presentat ja un decàleg de tasques prioritàries si arriba al Palau de La Moncloa que aplicarà en els seus primers cent dies de govern. A part d'impulsar un pla de regeneració democràtica, s'ha compromès a reduir la immigració il·legal, abaixar els impostos, impulsar un pacte nacional de l'aigua i aprovar un pla d'habitatge.

En aquest decàleg figura també donar a Espanya més metges, reforçar la seguretat, aclarir la política de defensa, i aprovar una llei de llengües per "garantir" que tots els nens espanyols puguin ser educats en espanyol.