Feijóo dona cinc dies a Sánchez per retirar la llei que beneficia els presos d'ETA

MADRID 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat aquest dimecres el president del Govern central, Pedro Sánchez, a retirar la llei sobre intercanvi d'antecedents penals a la UE que beneficia els presos d'ETA i ha afegit que, si no ho fa, no podran donar "lliçons" i es quedarà "per sempre amb l'aplaudiment d'Otegi, de Txapote i dels altres".

"Li demano expressament que retiri la llei que deixa sense efecte més de 300 anys de presó als condemnats per terrorisme d'ETA. Té cinc dies, fins al 14 d'aquest mes. Si li queda un mínim de consciència, li prego que ho aprofiti i recapaciti", ha afirmat Feijóo en arrencar la seva intervenció durant el ple del Congrés que té com a ordre del dia la política migratòria.

Feijóo ha admès que aquests dies "molts espanyols se senten decebuts" amb el PP i "tenen raó". "Però, senyor Sánchez, no és el mateix un error per injustificable que sigui que la baixesa moral d'impulsar una llei sabent-ho", ha emfatitzat.

En aquest punt, ha recordat que el govern de Sánchez va prometre a les víctimes que no rebaixaria les penes. "Senyories del PSOE si no retiren llei, ja poden gaudir d'aquesta victòria miserable, però no tornin a donar lliçons. Aquí es queden per sempre, amb l'aplaudiment d'Otegi, de Txapote i dels altres. Quedin-se aquest aplaudiment i aquests sis vots", li ha etzibat.