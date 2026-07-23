Feijóo diu que Zapatero segueix les "instruccions" de Sánchez, que vol guanyar temps: "Avui té més problemes que ahir"

César Vallejo Rodríguez - Europa Press
MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero "no ha contestat a res" durant una entrevista de televisió i, a parer seu, es demostra que segueix les "instruccions" del president del Govern central, Pedro Sánchez, que "l'ha utilitzat per distreure" l'opinió pública perquè vol guanyar temps.
"Després de l'entrevista, en la qual no ha contestat a res i ni tan sols ha defensat les seves filles, em sembla que el senyor Zapatero avui té més problemes que ahir, perquè després del que ha dit, els ciutadans ja se'l creuen molt menys del que se'l creien i ja era poc", ha declarat Feijóo als passadissos del Congrés.
Així s'ha pronunciat després de l'entrevista de Zapatero en el programa 'Mañaneros 360' de TVE, en la qual ha defensat la legalitat de la seva activitat com a consultor i ha negat haver exercit influències per rescatar Plus Ultra. Sobre les joies, les ha atribuït a un regal de "cortesia personal", i ha recriminat a Feijóo que l'acusi de delinquir i li ha demanat que respecti la presumpció d'innocència.
"SÁNCHEZ HA UTILITZAT ZAPATERO PER DISTREURE L'OPINIÓ PÚBLICA"
Així, Feijóo s'ha reafirmat en les seves declaracions sobre l'expresident --dimecres va dir que "sense Sánchez, Zapatero no hauria pogut delinquir"-- i ha subratllat que el cap de l'executiu està "a les seves mans".
"El senyor Sánchez està en mans del senyor Zapatero i el senyor Zapatero està en mans de Julio Martínez (soci de l'expresident). El que ha fet avui el senyor Zapatero és seguir les instruccions del senyor Sánchez", ha manifestat.
Així, ha indicat que el president del Govern central "necessita temps i ha utilitzat Zapatero per distreure l'opinió pública dient que ell no ha fet res, que tot és una injustícia i que tots els informes i la instrucció són simplement una falòrnia".