Feijóo diu que va fer servir "a propòsit" el terme "encaix" territorial de Catalunya

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest dijous que va fer servir "a propòsit" la terminologia de buscar un "encaix territorial" a Catalunya, que és la que utilitzen els independentistes, però ha deixat clar que aquesta proposta s'ha d'emmarcar dins la legalitat i en un pacte d'estat entre el PP i el PSOE. Dit això, ha negat tenir problemes interns dins la seva formació sobre la situació de Catalunya.

Així s'ha pronunciat en una entrevista d'Antena 3, recollida per Europa Press, després del debat arran de les declaracions que va fer dimecres a les Canàries en què defensava buscar un "encaix" al "problema territorial" de Catalunya dins la llei i instava el PSOE a "recapacitar" davant el "xantatge" de Puigdemont. Així, va proposar una altra reunió abans del debat d'investidura del 26 i 27 de setembre.

Preguntat --arran d'aquestes manifestacions i el debat per la reunió amb Junts al Congrés-- si els seus plantejaments no sempre són entesos dins el seu propi partit, Feijóo ha al·ludit a les declaracions que estan fent socialistes veterans com Alfonso Guerra després de les condicions "il·legals" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i ha subratllat que ell no té "aquests problemes" al PP.

"L'hi puc assegurar, no tinc aquests problemes en el meu partit, soc el candidat a la presidència del Govern central i per tant el meu partit sap que tinc dues funcions, presidir el partit i mirar d'aconseguir una majoria suficient per governar Espanya i ser coherent amb el resultat de les urnes", ha garantit, per subratllar que els espanyols han votat a les urnes que volen acords i pactes d'estat.

En aquest sentit, ha explicat que la seva proposta de donar "encaix" a Catalunya és "dins la Constitució i els pactes d'estat". "La utilització de la terminologia, entre cometes, si vostè vol independentista, de l'encaix de Catalunya, que és la que he fet servir, l'he utilitzada a propòsit", ha afirmat.