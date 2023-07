Feijóo diu que sorprèn que Sánchez dediqui "quatre dies" a preparar el 'cara a cara' i diu que ell no insultarà

SEVILLA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest divendres que els espanyols estan "molt sorpresos" que el president espanyol, Pedro Sánchez, dediqui "quatre dies" a preparar el 'cara a cara' del 10 de juliol a Atresmedia i ha subratllat que no hi anirà a insultar.

"Jo no he vingut a insultar Pedro Sánchez, jo he vingut a guanyar-lo. I per tant intentaré estar a l'alçada del que em demanen els espanyols. Parlaré per als ciutadans, no per al senyor Sánchez", ha declarat Feijóo en un esmorzar Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum a Sevilla.

A continuació, ha assegurat que els espanyols estan "molt sorpresos" pel fet que el president del Govern central, que en aquest moment també és president de torn de la Unió Europea, "dediqui quatre dies a preparar el debat".

Segons ha afegit, "la mateixa persona que fa tantes coses en tan poc temps ara necessita quatre dies per preparar el debat. Bé, doncs serà que no ho té fàcil per explicar l'inexplicable", ha dit, per afegir que ell dirà als espanyols que Espanya "necessita un president millor".

"NO SOC PERFECTE NI HO PRETENC"

Feijóo ha afirmat que Pedro Sánchez s'ha dedicat aquests quatre anys a fer "el contrari" del que va prometre. "I encara es pregunta per què ha perdut", ha exclamat, per afegir que si ell arriba a La Moncloa la mentida estarà "absolutament fora del seu govern".

"Jo no soc perfecte ni ho pretenc. Soc una persona normal", ha ressaltat, per afegir que ell no es compromet a ser "infalible" sinó que al que es compromet és a "no mentir" els espanyols com, a parer seu, ha fet l'executiu del PSOE i Unides Podem.