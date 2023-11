Feijóo diu que si ell hagués fet els pactes de Sánchez li haurien convocat una "vaga general a tota Espanya"

MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit que si ell hagués fet els pactes del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, li haurien convocat una "vaga general a tota Espanya".

"No tingueu cap dubte que si se m'ocorregués acordar el que està pactant Pedro Sánchez, hi hauria una gran vaga general a tota Espanya", ha assegurat Feijóo en la manifestació del PP a Madrid contra l'amnistia i la investidura de Sánchez, la central de les convocades per la formació a les places de les 52 capitals de província.

Feijóo, que ha estat acompanyat per la presidenta de la Comunitat de Madrid i del PP regional, Isabel Díaz Ayuso; l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, i l'expresident José María Aznar, entre altres dirigents del PP, ha dit aquestes paraules davant les peticions dels assistents, 80.000, segons la Delegació del Govern central, i 500.000, segons el PP, d'una "vaga general".