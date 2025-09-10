Feijóo diu que a Sánchez "només el mou la por" per la corrupció i el president presumeix de govern "net"

MADRID, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que al cap de l'executiu espanyol "només el mou la por" pels casos de corrupció que l'envolten i el fet que ell mateix pugui acabar "al jutjat". No obstant això, Pedro Sánchez ha presumit d'un govern "net" i que està al "costat correcte de la història", després de demanar a Feijóo que reconegui el "genocidi" a Gaza.
"Comença aquest curs exactament igual que com el va acabar. Es va amagar a La Mareta --residència oficial a Lanzarote on el president ha passat les vacances-- pensant que tots aquests problemes de corrupció es taparien. La corrupció no se n'ha anat perquè vostè és aquí", ha etzibat Feijóo a Sánchez en la primera sessió de control al Govern central d'aquest curs polític.
Feijóo ha recordat a Sánchez que va arribar a La Moncloa "prometent exemplaritat". "És exemplar fer costat al fiscal general que està sota fiança i assegut al banc dels acusats del Suprem?", l'ha interpel·lat, arran de la decisió del magistrat Ángel Hurtado d'enviar a judici Álvaro García Ortiz per la presumpta filtració contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso i imposar-li una fiança de 150.000 euros.
De la mateixa manera, Fejóo ha preguntat a Sánchez si "és exemplar haver autoritzat el seu número dos a l'executiu per tenir una reunió a l'Aeroport de Madrid amb la vicepresidenta del petroli veneçolana", Delcy Rodríguez, "per parlar de negocis"; o que qui va ser dona de José Luis Ábalos "l'informés dels excessos" del ministre i, malgrat tot, "el tornés a incloure en les llistes" electorals.
També l'ha instat a contestar si és "exemplar haver convertit La Moncloa en un centre de negocis" amb la seva dona "pluriimputada i declarant avui per un presumpte cinquè delicte, en aquest cas malversació", en al·lusió a la citació de Begoña Gómez per presumpta malversació en la contractació d'una assessora. "Si algun president es trobés en algun d'aquests supòsits, vostè li demanaria la dimissió?", ha preguntat.
SÁNCHEZ: "AQUEST ÉS UN GOVERN NET"
En la rèplica, el president espanyol ha afirmat que sap què pretén el PP però que no el "provocarà" perquè el seu executiu està fent el que va exigir. "Exigim una política neta i aquest és un govern net", ha sentenciat.
Sánchez ha explicat que també va apostar per un govern "compromès amb les causes socials" i que comencen el curs educatiu amb "2.500 milions d'euros per a la igualtat d'oportunitats en beques per als joves".
A més a més, ha ressaltat que va exigir un govern compromès amb l'europeisme i les causes internacionals i que estan "al costat correcte de la història condemnant el genocidi a Gaza". "El que està passant a Gaza és un genocidi. Repeteixi amb mi, senyoria, és un genocidi", ha dit a Feijóo i als escons del Grup Popular.