Feijóo diu que Sánchez "gestionarà els temps" per publicar l'amnistia

MADRID, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dijous que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "sap" que la llei d'amnistia és "molt probablement" una norma d'"impossible aplicació" i ha afegit que en "gestionarà els temps" de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, en espera de les negociacions amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que vol tornar a ocupar la presidència.

"Tot això es munta en una gran fal·làcia, que és la irresponsabilitat de donar una llei d'amnistia sabent que aquesta llei d'amnistia molt probablement no es pot aplicar perquè va en contra de l'ordenament jurídic espanyol i perquè va en contra dels tractats europeus", ha declarat Feijóo en una entrevista a esRadio, que ha recollit Europa Press.

En aquest sentit, ha dit estar "convençut que el Govern central sap que aquesta llei molt probablement és d'impossible aplicació". "I per tant, en gestionarà els temps de publicació. Escolti, el senyor Puigdemont renunciarà a presidir la Generalitat, li podem publicar la llei? El senyor Puigdemont intentarà ser el president de la Generalitat? Doncs podem no la publicar", ha declarat.

En aquest punt, ha recordat que Sánchez continua sent president per intentar "atorgar total impunitat a Puigdemont i els seus col·legues", que estan perseguits per delictes com malversació i sedició, i ha afegit que ara el president del Govern central "es creu impune ell també", en al·lusió a la investigació judicial a la seva dona.

"Estic convençut que la llei d'amnistia al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea tampoc no l'aturarà ningú", ha assegurat Feijóo, que s'ha mostrat convençut que viuen "els últims episodis d'un personatge que és letal per a la democràcia espanyola".