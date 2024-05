Feijóo diu que Sánchez farà president Puigdemont però ho negarà fins al 9J

MADRID, 14 maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "es continua rient de la majoria dels espanyols", ja que, a parer seu, farà president de la Generalitat Carles Puigdemont però ho "amagarà" fins després de les europees, igual que amb els indults, la rebaixa de la malversació o l'amnistia. És més, ha recalcat que el procés "no s'ha mort" perquè "el sanchisme el necessita".

"El primer pas és negar el pacte amb Puigdemont. El segon serà començar a girar per dir que Catalunya mereix un govern estable i de diàleg. I el tercer pas serà dir que s'accedeix a la reconciliació total i que només arribarà gràcies a la investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat", ha emfatitzat, per insistir que aquest tercer pas no es veurà "fins després de les eleccions europees".

En la seva intervenció davant el Comitè Executiu Nacional del PP, Feijóo s'ha mostrat convençut que Sánchez "com sempre donarà a l'independentisme el poder que no li han donat les urnes" i ha recalcat que el "constitucionalisme que representa el PP" és l'única via per "tirar endavant del disbarat d'haver entregat a una sola persona, Carles Puigdemont, el poder".

GARANTEIX QUE EL PP SERÀ "COHERENT"

Pel que fa a la victòria del socialista Salvador Illa en les catalanes, Feijóo ha assegurat que el partit serà "coherent" amb les seves idees després de sortir "reforçat" de les eleccions catalanes. "Érem la vuitena força i última i avui som la quarta, el millor resultat del PP des de fa 12 anys i ara el PP té molt a dir i molt a decidir a Catalunya", ha afirmat.

A més, ha cridat a la mobilització el seu partit davant les europees del 9 de juny perquè puguin enviar un missatge a Europa "contra els excessos" de Sánchez. "Hem de demostrar en aquestes eleccions europees que Espanya està cansada d'un govern ostatge de l'independentisme, d'un govern que no es preocupa de la majoria dels espanyols i d'un govern que continua tancat per presumptes escàndols de corrupció", ha manifestat.