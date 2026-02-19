Feijóo diu que el projecte de Rufián és l'"agonia" de l'esquerra, que veu absorbida per Sánchez

David Zorrakino - Europa Press
GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest dijous que el projecte del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per unir tota l'esquerra demostra "l'estat d'agonia en el qual es troba l'esquerra tradicional espanyola", la qual veu absorbida pel president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Ho ha dit en una atenció als mitjans a Granollers (Barcelona) després de visitar una fàbrica de Pastas Gallo, i acompanyat pel senador del PP Juan Milián; l'alcalde de Castelldefels (Barcelona) i president del PP a la província de Barcelona, Manu Reyes, i el diputat al Parlament Juan Fernández.
Feijóo assegura que l'esquerra a Espanya ha perdut "criteri, lideratge, honradesa, decència i una ideologia concreta" i, tot i que subratlla que no té res en contra del projecte de Rufián, ha qualificat de simpàtic que un independentista es presenti per presidir el Govern central.
"És una notícia interessant que un independentista es presenti com a candidat", i també ha dit que probablement ERC haurà d'explicar com considera que Espanya sigui un país estranger però el seu màxim representant a Madrid vulgui presidir Espanya.
A més, el líder popular creu que ERC enganya el poble català: "Probablement, al meu parer, el primer a qui aixequen la camisa és al poble català, els que es diuen Esquerra Republicana de Catalunya, un partit independentista".