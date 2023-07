Feijóo diu que el PP hauria d'"haver actuat amb anterioritat" a Catalunya i lamenta haver comès errors

Insisteix: "No vull governar amb Vox, no vull una coalició amb Vox"



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha convingut que els populars haurien d'"haver actuat amb anterioritat i no deixar que la cosa arribés fins al final" a Catalunya i ha lamentat haver comès errors, en les seves paraules.

"Un partit que obté dos diputats, si no accepta que ha comès errors, és que no veu els resultats electorals", ha reflexionat en una entrevista a 'La Vanguardia' d'aquest dimecres recollida per Europa Press.

El candidat popular ha apostat per "respectar la nacionalitat històrica que és Catalunya" i s'ha obert a parlar --textualment-- amb tots els partits, també els independentistes, dins els marges de la Constitució i l'Estatut.

Ha reivindicat el PP com "un partit català, autonomista, amb persones de Catalunya" i que pot créixer en l'espai polític de CiU.

Ha qualificat de clau l'Estat autonòmic i ha lamentat la manca d'infraestructures que uneix la perifèria, més enllà de Madrid: "No tenim connectada Catalunya i València. Crec que és un error", ha resolt.

GOVERNAR SENSE VOX

Feijóo ha tornat a instar el PSOE a facilitar la seva investidura si guanya les eleccions generals i, així, que el "deixi governar sense pactar amb Vox", l'entrada dels quals al Parlament gallec diu que va mirar d'evitar mentre va ser al capdavant de la Xunta.

"No vull governar amb Vox, no vull una coalició amb Vox", ha defensat, i ha demanat el vot a la ciutadania perquè els populars no requereixin el suport dels de Santiago Abascal per arribar a La Moncloa si guanyen.

En aquesta línia, creu que el PSOE i Vox "són molt diferents, però tenen interessos coincidents: que el PP no guanyi", i ha acusat els socialistes d'estar amoïnats per la victòria dels populars i no per un govern participat pels de Santiago Abascal.

Preguntat per si descarta la coalició amb Vox, ha manifestat que li "costa molt pensar que el Partit Socialista, si té un fracàs electoral, mantingui el bloqueig del país", cosa que ha qualificat de cínic.

Així mateix, ha explicat que, si governa, dissenyarà el seu executiu "pel criteri de capacitat" i ha augurat que així es pot aconseguir un govern molt paritari, en les seves paraules.