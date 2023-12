Feijóo diu que perfilaran amb "tranquil·litat" la comissió d'investigació de l'amnistia

MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que el Grup Popular perfilarà amb "tranquil·litat" la creació d'una comissió d'investigació sobre l'amnistia i els pactes del PSOE amb els independentistes, ja que, segons ha dit, una iniciativa d'aquest tipus és una "decisió molt seriosa".

Així s'ha pronunciat als passadissos del Congrés preguntat en relació amb quan registrarà el PP la comissió d'investigació al Senat que va anunciar dimarts en la seva compareixença durant el debat sobre la llei d'amnistia i si podrien cridar a comparèixer persones com Fernando Galindo, el lletrat major del Congrés.

Feijóo no n'ha donat detalls i s'ha limitat a assegurar que la registraran quan ho considerin "oportú". "Les comissions d'investigació són decisions molt serioses i les decisions serioses es concreten, es pensen i es perfilen amb tranquil·litat", ha manifestat.

UNA COMISSIÓ PER "SABER-HO TOT"

Dimarts, el cap de l'oposició va advertir el Govern central i el PSOE que si no els donen de manera "voluntària" tota la informació sobre "les seves negociacions a l'estranger", el PP obrirà una comissió d'investigació.

"I no la tancarem fins a saber-ho exactament tot. Tot el que estan negociant, qui són els mediadors, quant cobra cada mediador, quin és el contingut i abast de la negociació i què estan negociant en nom dels espanyols. Insisteixo, no la tancarem fins a saber-ho tot", va afirmar. Fonts del PP han indicat que aquesta iniciativa es podria registrar al Senat, on el partit té majoria absoluta.