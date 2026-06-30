Feijóo diu que no tractarà els catalans com a moneda de canvi i critica l'"asfíxia identitària"

Qualifica de "perduda" l'actual legislatura a Espanya i diu que vol tornar la decència a l'executiu
BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que no tractarà els catalans com a moneda de canvi i ha criticat l'"asfíxia identitària" i la pressió burocràtica i impositiva que ha sumit Catalunya, segons afirma, en una decadència progressiva.
"Ni confondré els seus problemes reals amb polèmiques fictícies, ni respondré a les necessitats d'aquesta terra per xantatge. Treballaré per Catalunya amb convicció i amb coherència", ha dit en un article a 'El Periódico de Catalunya' recollit per Europa Press.
Ha constatat que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat "un greu error" i ha afirmat que tant l'independentisme com el socialisme han sembrat la discòrdia, s'han apropiat de les institucions i han privat de llibertat, ordre i prosperitat.
Ha demanat que les institucions catalanes recuperin el seu servei d'interès general: "La convivència autèntica no exigeix unanimitat de pensament, sinó la garantia que ningú no serà assenyalat per les idees que sostingui".
CONGRÉS AUTONÒMIC
El popular ha expressat que el partit vol obrir una nova etapa política en la qual Catalunya "torni a comptar, a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya" i veu l'equip liderat per Alejandro Fernández i Juan Fernández (elegit del XVI Congrés Popular del PP català del cap de setmana passat) com els responsables d'oferir un projecte obert i atractiu a la ciutadania.
Ha expressat que el PP ofereix "una cosa que cap govern autonòmic ha estat capaç de garantir" en seguretat i davant la delinqüència i ha defensat que, per donar a Catalunya aquesta alternativa que defensa que mereix, no necessiten mutar els seus principis sinó aplicar-los.
Creu que amb la inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família Barcelona "tornava a sorprendre el món" i ha dit que aquest acte no va ser una part de Catalunya imposant-se a una altra, sinó, tal com argumenta, una part d'Espanya oferint el millor de si mateixa.
LEGISLATURA A ESPANYA
S'ha adreçat als catalans que volen un govern "net" a La Moncloa després de qualificar de perduda l'actual legislatura, i ha afirmat que el seu compromís és tornar la decència a l'executiu i superar el que considera una decadència col·lectiva.
"He manifestat la meva determinació a fer-ho amb o sense l'ajuda d'altres, però vull i haig de comptar amb els catalans en aquesta comesa. Perquè ells siguin protagonistes del canvi. I perquè Catalunya torni a ser protagonista de més moments de comunió, concòrdia i ambició col·lectiva com el que vam veure fa poques setmanes", ha dit.