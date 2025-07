Feijóo diu que l'"única sortida" és anar a eleccions: "Això va de Sánchez o de decència"

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat aquest dimecres que l'"única sortida decent" als casos de presumpta corrupció que afecten el Govern central i el PSOE és convocar unes eleccions generals, i ha avisat els socis del PSOE que si mantenen el seu suport al president espanyol ho notaran a les urnes.

"Deixeu-vos d'històries perquè això no va de Sánchez o de la ultradreta. Això va de Sánchez o de decència. Per això, el que avui es dirimeix aquí no és una purga ideològica, sinó una purga moral", ha etzibat Feijóo als grups que van fer costat a la investidura de Sánchez.

En el debat del Congrés sobre corrupció, Feijóo ha qüestionat que Sánchez pugui treure Espanya d'aquest "malson" perquè ha estat ell qui l'ha provocat. Per això, li ha recomanat que "confessi tot el que sap, ajudi a retornar el botí i convoqui eleccions". A parer seu, no és que sigui l'"única sortida decent", és que no hi ha alternavia.

Després d'aconsellar a Sánchez que expliqui "alguna veritat" davant el ple del Congrés i no esperi a l'"interrogatori d'algun jutge", ha detallat algunes mesures "reals" contra la corrupció com reforçar en personal i recursos els responsables de la Guàrdia Civil, retirar "les lleis de Bolaños", destituir el fiscal general "imputat" i canviar el Tribunal Constitucional "per evitar qualsevol ombra de partidisme".