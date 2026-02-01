Feijóo diu que la "incompetència" del Govern ha portat a destruir el "símbol del ferrocarril espanyol"

Ramón Comet - Europa Press
CALATAIUD (SARAGOSSA), 1 (EUROPA PRESS)
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el Govern d'Espanya per "mentir tota l'estona", assegurant que ha estat la seva "falta de previsió", perquè "no van escoltar els avisos dels maquinistes", la qual cosa ha portat com a resultat 47 morts --46 a Adamuz i 1 a Barcelona-- i "el símbol del ferrocarril espanyol destruït".
"Quina credibilitat poden tenir ara?", s'ha preguntat Alberto Núñez Feijóo durant la seva intervenció aquest diumenge en un míting del Partit Popular a Calataiud, en el marc de la campanya electoral del 8F a Aragó.
La política, ha expressat el líder del PP, "consisteix a dir-li a la gent la veritat" i el Govern socialista de Pedro Sánchez "menteix fins i tot amb les tragèdies". En aquest sentit, ha criticat l'absència de Pedro Sánchez en el funeral en memòria de les persones mortes en l'accident ferroviari d'Adamuz (Còrdova), una cosa que "no ha ocorregut mai en la nostra història democràtica" i ha titllat de "falta de respecte als familiars".
Segons el parer de Feijóo, l'Executiu de Sánchez ha aconseguit que la gent "agafi el tren amb por" i que l'alta velocitat ferroviària, que era "la marca Espanya", "té sotmesos als ciutadans a les inquietuds de si les vies estaran ben mantingudes en els punts quilomètrics de tots els corredors".
Així, el president del PP ha etzibat: "Menteixen per intentar ocultar la seva incompetència, no van fer el que devien en l'AVE entre Madrid i Sevilla, tampoc entre Madrid-Saragossa-Barcelona, ni amb Rodalies. Per què? Perquè no van prevenir, no van mantenir i no van escoltar els avisos dels maquinistes". El resultat, ha postil·lat Feijóo, són 47 morts i "el símbol del ferrocarril espanyol destruït".
SEGURETAT I GESTIÓ
Feijóo ha reclamat al Govern d'Espanya, com a responsable de la seguretat del ferrocarril, que els "trens arribin a la seva hora i arribin a destinació amb absoluta seguretat". "Es creuen que un poble de 50 milions de ciutadans no pot tenir seguretat quan es puja un tren d'alta velocitat al nostre país o a un tren de rodalies?", ha preguntat.
En opinió del líder del PP, el Govern "demostra que està fora de la realitat" perquè "diuen que ho estan fent tot molt bé, però realment ho estan fent tot molt malament i a més es feliciten".
"Sánchez, durant la tragèdia, es persona allà en les vies i desapareix per venir a Aragó a donar un míting i felicita al seu ministre de Transports --Óscar Puente--. Vaig haver de veure-ho diverses vegades perquè vaig pensar que no era veritat", ha manifestat Feijóo.
"És indignant, una falta de respecte i un menyspreu que no estigui amb les víctimes, que no hagi tornat al lloc de l'accident, que no hagi anat al funeral i que vingui a Aragó a dir que el ministre responsable del ferrocarril ho ha fet tot molt bé", ha conclòs.