Feijóo diu que citarà al Senat Begoña Gómez només si Sánchez l'"obliga" a fer-ho

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que no és partidari de cridar a comparèixer en la comissió d'investigació del Senat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, però ha deixat oberta aquesta via en última instància en cas que el cap de l'executiu no ofereixi explicacions en seu parlamentària. De la mateixa manera, ha reconegut que no descarta portar aquest assumpte als tribunals a través d'un recurs per la via contenciós-administrativa.

"No vull citar la dona del president del Govern central, llevat que el president del Govern central m'hi obligui", ha declarat Feijóo en una entrevista a la Cadena Cope, que ha recollit Europa Press, després que ni Pedro Sánchez ni la seva dona figuren en la primera llista de gairebé 60 persones que el Grup Popular ha registrat en la comissió d'investigació del Senat sobre el cas Koldo.

Feijóo ha explicat que, arran de les informacions sobre les activitats professionals de Begoña Gómez, estan davant un "suposat conflicte d'interessos del president del Govern central", qui, a parer seu, s'hauria d'haver inhibit de reunions del Consell de Ministres, com les que van aprovar el rescat d'Air Europa "amb 800 milions d'euros de diners públics".

ESGOTAR LA VIA ADMINISTRATIVA PRIMER

Després que la denúncia davant l'Oficina de Conflicte d'Interessos que va presentar el PP ha estat arxivada, el líder del PP ha indicat que la seva formació esgotarà en primer lloc la "via administrativa" i, si el Govern central no dona "cap explicació", l'assessoria jurídica del PP valorarà portar el cas davant la jurisdicció contenciós-administrativa perquè s'investigui.

Feijóo ha insistit que si Sánchez "vol evitar" que la seva dona sigui cridada a la comissió d'investigació del Senat ha de donar explicacions sobre aquest assumpte en seu parlamentària. Si s'hi nega, ha prosseguit, el PP prendrà "la decisió que correspongui". "Però serà al final i esgotant totes les instàncies", ha abundat.