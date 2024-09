Feijóo diu que la "censura i persecució" del Govern central no es veia "des de Franco"

Sánchez aconsella al PP deixar "l'oposició avinagrada i fer espatlla" i Feijóo carrega contra la seva "concepció bananera del poder"



MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que el Pla d'acció per la democràcia que ha presentat el Govern central evidencia que la "concepció bananera del poder" de Pedro Sánchez "no té fi" i ha recalcat que "la censura i la persecució a qui gosi criticar-lo" no es veia "des de Franco". En la rèplica, el cap de l'executiu ha instat el PP a "canviar el xip", "abandonar l'oposició avinagrada i fer espatlla" a favor de l'interès d'Espanya.

Aquesta picabaralla s'ha produït en el primer duel parlamentari del curs polític durant el ple del Congrés, en què el cap de l'oposició li ha recriminat que aquest mes només assisteixi una sola vegada a les sessions de control al Govern central. El president ha contestat que quan Feijóo presidia la Xunta de Galícia només hi va comparèixer 10 vegades en 13 anys i ell ja ho ha fet en 39 ocasions.

Feijóo ha assenyalat que diuen que Sánchez "és el gran capo" i ha dit que ja comencen a "saber per què", en al·lusió a la seva "ofensiva contra jutges, periodistes i mitjans de comunicació" en aquest inici del curs polític. "El que vostè anomena regeneració democràtica realment és un pla de censura. Ha passat de tenir problemes amb la veritat a tenir problemes amb els qui l'expliquen", ha emfatitzat.

FEIJÓO A SÁNCHEZ: "LA SEVA CONCEPCIÓ BANANERA DEL PODER NO TÉ FI"

El cap de l'oposició ha assegurat que "la concepció bananera del poder" de Sánchez "no té fi". "Mentre vostè persegueix els periodistes, jo proposo llars d'infants de franc. I mentre vostè planteja campanyes contra els jutges, una llei de l'ELA", ha manifestat.

Dit això, ha recriminat que faci "els ulls grossos amb un fugit de la justícia", en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont i que el Govern central es continuï "negant a reconèixer que Veneçuela és un règim dictatorial tot i que hi hagi socialistes decents que així ho fan".

També ha criticat que "retiri recursos a la sanitat i a l'educació de tots els espanyols per finançar el contingent independentista" acordat amb ERC i que per a un càrrec, com ha passat al Banc d'Espanya amb José Luis Escrivá, calgui estar en els seus "grups de Whatsapp".

"En fi, insisteixo, censura i persecució a qui gosi criticar-lo. No es veia una cosa així des de Franco", ha abundat Feijóo, per preguntar-se després "per a què tot això" quan els casos de corrupció de Sánchez i el PSOE "encara estan tots oberts" i la legislatura "sembla tancada".

Així, ha destacat que Sánchez no té "ni socis parlamentaris estables, ni pressupostos assegurats, ni projecte per a la majoria". "Més enllà dels lampistes de Ferraz, li queda res a vostè més que el seu projecte personal?", ha preguntat al president.

SÁNCHEZ: "AQUEST ÉS UN GOVERN DE DIÀLEG I DE L'ACORD"

En la rèplica, Sánchez ha presumit de presidir un govern del "diàleg i de l'acord" i ha dit que en aquesta legislatura han tirat endavant 12 projectes de llei i n'hi ha 30 en tramitació. A més, ha dit que el seu executiu ret comptes al Parlament perquè Feijóo com a president de la Xunta durant 13 anys "només va comparèixer al Parlament de Galícia 10 vegades" mentre que ell ho ha fet en "39 ocasions".

Feijóo li ha contestat després que ell "va comparèixer a tots els plens" quan presidia el Govern gallec, cosa que no fa ell al Congrés aquest mes. També el portaveu del grup popular, Miguel Tellado, després ha assegurat que a Galícia el seu cap de files "compareixia a tots i cadascun dels plens per retre comptes i no sortia corrents" com Sánchez.