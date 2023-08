Feijóo, disposat a parlar "amb tots" però avisa: "Parlar sí, però ni xantatges ni sotmetre'ns a les minories"

Presentarà una bateria de propostes econòmiques i de "regeneració institucional" davant "un model de ruptura que aboca Espanya a un abisme polític, econòmic i territorial"



PONTEVEDRA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular (PP) i candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, s'ha mostrat disposat a dialogar "amb els grups polítics que vulguin parlar", i també amb els presidents autonòmics que vulguin "aportar", si bé ha advertit que no acceptarà "xantatges" ni sotmetre's a la voluntat de les "minories".

Així ho ha indicat en un acte al castell de Soutomaior (Pontevedra) amb motiu de la inauguració del curs polític, en el qual també ha afegit que la seva disposició al diàleg no vol dir que accepti "el que està disposat a acceptar el partit de Sánchez".

"L'encàrrec de la investidura comporta l'obligació de parlar amb aquells que vulguin parlar i després de parlar es pot coincidir o discrepar, i això és el que intentaré durant les pròximes setmanes. Parlar sí, dialogar, també, però xantatges no, subhastes no, sotmetre'm al que vulguin les minories no", ha asseverat.

En la seva intervenció també ha ressaltat que en el seu discurs d'investidura plantejarà les reformes que considera "necessàries" per al moment polític, econòmic i institucional actual.

"Presentarem la nostra candidatura a la presidència del Govern central i, tot i que no sortís per quatre vots, el que sí que us puc assegurar és que les idees, les propostes i el programa que exposaré al Congrés dels Diputats tindrà vigor durant els anys vinents", ha assegurat.

"Malgrat que no sigui una investidura a curt termini, si que serà la primera pedra del pròxim Govern d'Espanya, perquè us asseguro que estic absolutament convençut que, més aviat o més tard, el pròxim Govern d'Espanya serà un Govern del Partit Popular", ha afegit Feijóo.

En aquesta línia, el líder del PP ha opinat que és "millor perdre una investidura" que fer perdre "la dignitat" a les institucions democràtiques espanyoles, la "seguretat jurídica" o la "credibilitat" de la democràcia.

QUATRE VOTS

A més, ha incidit que si finalment Pedro Sánchez torna a ser president "seria la primera vegada en la història d'Espanya que aquell que guanya les eleccions i li falten quatre vots per ser investit president del Govern central ha de donar pas a aquell que perd les eleccions i que necessita 24 partits per disgregar Espanya".

"Si la investidura només depèn de cedir més, si la investidura només depèn de donar més (...) a tots els que se'n volen anar del nostre país, si la investidura consisteix a humiliar més les institucions, és clar que aquesta investidura la guanyarà Sánchez. Però és clar que aquesta investidura la perdrà Espanya", ha opinat.

Així, el candidat del PP ha posat l'accent en què, al seu parer, Sánchez està disposat a fer quatre cessions per ser investit president.

En concret, ha assenyalat que Sánchez està disposat a acceptar una "amnistia incompatible amb la Constitució" per als líders independentistes investigats pel 'procés', a banda d'un "referèndum d'independència impropi" d'un país de la Unió Europea (UE).

Així mateix, Feijóo considera que Sánchez estaria disposat a formar el Govern d'Espanya "més feble" en estar conformat amb "24 partits" i també que "faria fallida el principi d'igualtat de tots els espanyols".

El debat d'investidura de Feijóo serà els dies 26 i 27 de setembre i el pla és que dimarts 26 tingui lloc el discurs del candidat i que en la jornada següent es dugui a terme la primera votació, en la qual el candidat requereix de majoria absoluta per ser investit.

En cas de no obtenir-la, hi haurà una segona votació 48 hores després, el divendres 29 de setembre, en la qual n'hi hauria prou que Feijóo obtingués més vots a favor que en contra per ser investit president del Govern central.

PROPOSTES ECONÒMIQUES I REFORMES

En relació amb les propostes econòmiques que plantejarà en el seu discurs d'investidura, Feijóo ha incidit que presentarà una sèrie de mesures per "tornar a créixer", a incrementar la renda per càpita, a crear ocupació de qualitat, a "disminuir els índexs de pobresa" i a sanejar els comptes públics, al mateix temps que ha destacat que proposarà "abaixar els impostos sempre i amb la intensitat" que es pugui.

També ha indicat que abordarà mesures per assegurar la viabilitat de les pensions. "Sense enganyar els pensionistes, sinó garantint-ne les pensions ara i sempre", ha afegit.

En aquest context, ha incidit en la seva intenció de "trencar el declivi demogràfic" d'Espanya per garantir, també, la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. A més, ha avançat que proposarà un pacte nacional per l'aigua a fi que sigui accessible a tota la població del país.

El líder del PP ha estat acompanyat en l'acte d'obertura del curs polític als peus del castell de Soutomaior (Pontevedra) pels seus principals barons autonòmics: els presidents d'Andalusia, Juanma Moreno; de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; d'Aragó, Jorge Azcón; d'Extremadura, María Guardiola; de Múrcia, Fernando López Miras, i de Balears, Marga Prohens. A més, hi ha assistit la secretària general, Cuca Gamarra, el coordinador general, Elías Bendodo, i l'expresident del Govern central Mariano Rajoy.