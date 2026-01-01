Feijóo destaca que l'entrada d'Espanya a la UE fa 40 anys va suposar un reconeixement a la "exemplar" transició

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat aquest dijous que l'entrada d'Espanya en la Unió Europea (UE) fa just 40 anys va ser el reconeixement a una "transició exemplar", i que es tracta d'un projecte d'Estat que guia el futur del país.
"Avui es compleixen 40 anys de la nostra entrada en la UE. Va ser el reconeixement a una transició exemplar plasmada en la Constitució de 1978. Un projecte d'Estat que guia el nostre futur", ha publicat Feijóo en el seu compte de la xarxa social 'X'.
Espanya va ingressar l'1 de gener de 1986 en les Comunitats Europees, composta per la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, la Comunitat Econòmica Europea i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica.
Des de llavors, Espanya ha presidit en cinc ocasions el Consell de la UE que, de forma rotatòria, cada sis mesos, van ocupant els diferents estats membre.