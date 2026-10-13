Feijóo després de la resolució del TS sobre la 'llei de nets': "No hi ha neteja democràtica si no hi ha neteja del cens"

Carlos Luján - Europa Press
MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la seva formació enviarà interventors i apoderats a "totes les taules" electorals el proper 29 de novembre i ha avisat que "no hi ha neteja democràtica si no hi ha neteja del cens".
Així s'ha pronunciat un dia després que el Tribunal Suprem (TS) hagi rebutjat el recurs del Govern que reclamava aixecar la suspensió cautelar de la 'llei de nets' i hagi assenyalat que no podran votar en les eleccions generals els nacionalitzats per aquesta via, excepte aquells que puguin acreditar que els seus avantpassats van patir l'exili.
En una entrevista en 'esRadio', Feijóo ha indicat que el Suprem ha dit "quelcom elemental" en deixar clar que no té res en contra de donar la nacionalitat a "els nets dels exiliats, com diu la llei". "Però evidentment no pot donar la nacionalitat ni es poden regalar passaports aquells que no són nets i aquells que no provenen dels exiliats, que és la instrucció de la germana del ministre (Óscar Puente)", ha asseverat, per afegir que això "ho diria qualsevol tribunal d'instància".
Feijóo ha recordat que la Junta Electoral Central (JEC) ja va advertir que aquesta instrucció anava en contra de la llei i ha afegit que és l'òrgan que "ha de vetllar per la neteja del cens". "No hi ha neteja democràtica si no hi ha neteja del cens", ha avisat.
El president del PP ha indicat que "una altra dels paranys del sanchisme" és dir que el seu partit està "en contra de la possibilitat de donar un passaport amb dret a vot als nets dels exiliats" i ha subratllat que això "és fals".