Feijóo desitja una bona Diada als catalans i reivindica una Catalunya "pròspera, oberta i competitiva"

MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desitjat una bona Diada a tots els catalans i ha reivindicat una "Catalunya pròspera, oberta i competitiva".
"Per una Catalunya de tots, en convivència i en llibertat. Per una Catalunya pròspera, oberta i competitiva. Bona Diada a tots els catalans", ha expressat el líder de l'oposició en un missatge a la xarxa social X.
La Diada se celebra l'11 de setembre en commemoració per la caiguda de Barcelona a mans de les tropes borbòniques en la guerra de successió espanyola en 1714, que va comportar l'abolició de les institucions catalanes després de la promulgació dels Decrets de Nova Planta, i va ser declarada com a Festa Nacional pel Parlament en 1980, després de la dictadura franquista.