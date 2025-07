Feijóo derogarà la llei d'amnistia si és president, per "restituir la dignitat" tot i no poder "corregir-ne" els efectes

Gamarra crida els quals creuen en la igualtat a "rebel·lar-se" contra el finançament singular de Catalunya després de l'acord amb la Generalitat

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha confirmat que si Alberto Núñez Feijóo arriba al palau de La Moncloa derogarà la llei d'amnistia malgrat no poder "corregir-ne" els efectes que ja ha desplegat per la irretroactivitat de les normes penals, ja que, segons ha subratllat, cal "restituir la dignitat a la societat espanyola".

"Aquest és el compromís de Feijóo amb la societat espanyola. El que no es pot fer és esborrar l'atac a l'ordre constitucional com fa la llei d'amnistia, com si no hagués existit", ha afirmat Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press.

La dirigent del PP ha admès que els efectes de la llei d'amnistia "s'han desplegat i no es poden corregir" però ha subratllat que "políticament és una llei immoral" i, per tant, "la seva derogació és retornar a la societat espanyola la dignitat". "Que els efectes jurídics siguin el que són no significa que hàgim d'acceptar els efectes polítics que aquesta llei continuï en vigor", ha exclamat.

En aquest sentit, ha insistit que es tracta de "restituir la dignitat a la societat espanyola en termes de constitucionalisme" i de "principis" perquè "l'atac a l'ordre constitucional" l'any 2017 "va tenir lloc".

A parer seu, aquest "cop" han intentat "esborrar-ho" amb la llei d'amnistia "assumint el discurs dels que van provocar aquesta fractura" i "no pot quedar formant part de l'ordenament polític". "Quan parlem de regeneració política, de regeneració moral, de regeneració ètica és parlar de valors, de principis, de memòria i d'història i això està unit a la derogació d'aquesta llei", ha ressaltat.

EL PLA DE REGENERACIÓ DEL PP

Gamarra també ha explicat que el PP no només treballa a "deixar sense efecte una sèrie de lleis que són perjudicials per a la societat" sinó que "els projectes alternatius que hauran d'anar units a aquestes derogacions" en "alguns casos", com passa amb la llei d'habitatge o la llei trans, atès que, segons ha dit, representen "l'alternativa" i "l'esperança".

La dirigent popular ha assenyalat que es tracta d'un "ambiciós" pla de regeneració que busca recuperar "la confiança" a les institucions i "descolonitzar tot allò que el sanchisme ha colonitzat" amb l'objectiu de "retornar-los la independència" i "la imparcialitat", garantint "l'equilibri entre poders".

A més, ha dit que aquest pla inclourà mesures com endurir el delicte de malversació, tipificar el delicte de referèndum il·legal o reformar la figura de l'indult "perquè la corrupció no pugui ser indultada".

REBUIG A UN FINANÇAMENT SINGULAR PER A CATALUNYA

Després de l'acord entre l'Estat i la Generalitat per a un nou finançament singular per a Catalunya, que Feijóo també vol derogar si arriba a aprovar-se, Gamarra ha indicat que es tracta de "la compra a través del privilegi, de la diferència de la desigualtat" perquè Pedro Sánchez continuï "un temps més a La Moncloa", cosa que ha qualificat d'"inadmissible, inacceptable i immoral".

Gamarra ha recordat que el compromís de Feijóo és una reforma del sistema de finançament "de tots i per a tots no basada a privilegiar alguns" a "costa de la resta dels espanyols perquè això és contrari al principi d'igualtat que ha de regir un projecte polític".

Quant a si veu possible que s'arribi a aprovar al Congrés aquest finançament singular, Gamarra ha assenyalat que aquestes setmanes està "quedant clar és que aquest govern està en respiració assistida" i "no té capital polític per governar" ni té "una majoria parlamentària".

"Només pot sobreviure i subsistir a canvi de l'entrega de la igualtat dels espanyols i davant d'això ens rebel·lem i fem una crida a tots aquells que creuen en la igualtat també a rebel·lar-se més enllà de les sigles polítiques", ha afirmat, per recalcar que "això va molt més enllà dels partits polítics" perquè es tracta de garantir la igualtat dels espanyols en l'accés als serveis públics i en llibertats.