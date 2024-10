Feijóo denuncia "tres versions" sobre el 'cas Errejón' i diu que a Sánchez i Díaz els "anava bé tapar-ho" per governar

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que hi ha "tres versions diferents" sobre el comportament d'Íñigo Errejón, la de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, la de Més Madrid i la de Podem, cosa que, a parer seu, evidencia que aquest espai és "una olla de grills". A més, ha afirmat que Díaz "ho sabia" i ho "va tapar" perquè els resultats "no havien estat igual" en les generals del 2023.

"Això li anava bé tapar-ho a la senyora Yolanda Díaz i al senyor Sánchez. Als dos", ha emfatitzat Feijóo en una entrevista a esRadio, que ha recollit Europa Press, en la qual ha denunciat la "hipocresia" i l'"encobriment d'actes delictius d'un dels portaveus del govern".

Arran de les informacions que s'estan publicant, Feijóo ha admès que "ningú no posa la mà al foc per ningú" però ha recalcat que "per descomptat al PP no se'l pot acusar de donar lliçons de tot i després no ser exemple de res".

El líder del PP ha criticat que s'estigués "tapant" la situació d'Errejón "des de fa més d'un any i mig" i que després el "promocionessin al màxim nivell", nomenant-lo portaveu del grup de Sumar al Congrés. A parer seu, això "acredita l'aparença moral" del Govern central.

"I dic del govern perquè el PSOE sense el senyor Errejón, el seu vot, doncs probablement, i ja no compto els vots de Més Madrid, no hauria estat president del Govern central. Per tant, això li anava bé tapar-ho a la senyora Yolanda Díaz i al senyor Sánchez. Als dos", ha emfatitzat.