Feijóo acusa Sánchez de no tenir "cap pla" sobre despesa en defensa

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat aquest divendres que el president del Govern central, Pedro Sánchez, li hagi ofert "zero quantitat d'informació" sobre la despesa en defensa ni com es finançarà davant la situació geopolítica que viu Ucraïna i Europa. A més a més, ha criticat que es pretén prendre al Congrés dels Diputats el control sobre aquest assumpte.

"Li agraeixo el cafè però això ho podríem haver solucionat amb una conversa al passadís", ha afirmat Feijóo en una roda de premsa al Congrés, després de mantenir una reunió de poc més de mitja hora a La Moncloa amb el cap de l'executiu.

Feijóo ha constatat que "a dia d'avui" Espanya "no té cap pla" i que un govern "que no ha estat capaç de governar en la normalitat" està "difícilment preparat per afrontar aquesta situació extraordinària", sobretot quan ni tan sols ha estat "capaç de presentar uns pressupostos".

"Per més inri com a president no pot parlar en nom de tots els seus ministres", ha ressaltat, després d'insistir que ha arribat "sense informació" i no pot dir "que després de 30 minuts en tingui cap" després de "tres anys de silenci sepulcral del govern en política exterior".

Feijóo ha afirmat que el president del Govern central està disposat a governar "prescindint" del Congrés, però ha ressaltat que "no hi pot haver un increment de despesa ni un compromís internacional sense que prèviament estigui autoritzat pel Congrés dels Diputats".