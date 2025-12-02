Feijóo denuncia la "hipocresia" de Sánchez amb Ábalos: "És en una veritat judicial"

MADRID 2 des. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimarts que el president espanyol, Pedro Sánchez, acredita la seva "hipocresia" i manca de "credibilitat" en qualificar de "mentides" les acusacions de l'exministre José Luis Ábalos. És més, ha dit que fins ara "tot el que ha negat s'ha convertit en una veritat judicial".
En una entrevista a Rac 1, el president del Govern central ha qualificat de "mentides" les acusacions d'Ábalos i ha afegit que "des del punt de vista personal era un gran desconegut" per a ell. També ha dit que tothom té dret a defensar-se però no a "escampar aquestes mentides, notícies falses i desinformació".
Abans d'entrar a la presó, Ábalos va assenyalar el paper de Begoña Gómez, dona del president, en el rescat d'Air Europa, a més de confirmar que el 2018 es va produir una reunió entre Sánchez i el líder d'EH Bildu per negociar la moció de censura contra Mariano Rajoy. A més, el seu fill Víctor Ábalos va assegurar a 'El Mundo' que Santos Cerdán va oferir al seu pare un "xec en blanc" en nom del president pel seu silenci.
L'aerolínia Air Europa ha negat haver pagat a Begoña Gómez per cap activitat relacionada amb la concessió de la subvenció que va rebre durant la pandèmia, i ha assegurat que "en cap moment" li van sol·licitar "cap intermediació o gestió" per al procediment administratiu.
"EL PRESIDENT MENYS CREÏBLE DE LA DEMOCRÀCIA"
Davant els periodistes, Feijóo ha dit que "de moment tot el que ha negat Sánchez s'ha convertit en una veritat judicial". "Si avui ho ha tornat a negar, és probable que es converteixi en veritat judicial el que estigui negant en aquest moment per televisió", ha emfatitzat.
En aquest sentit, Feijóo ha afirmat que s'estan "acostumant a tenir el president menys creïble de la democràcia i a tenir el president més envoltat de corrupció d'aquests 48 anys de democràcia".
"En definitiva, el president no té qui el cregui. No el creuen els ciutadans, no el creuen ni els seus", ha afirmat Feijóo abans d'assistir a l'esmorzar informatiu del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, organitzat per 'La Razón'.