Feijóo demana suport a Catalunya a votants del nacionalisme i de Podem que rebutgen la "divisió" i que Vox decideixi

Admet que el PP va cometre "errors" a Catalunya però que ara és garantia de canvi perquè la CCAA torni a ser referent econòmic

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dilluns que vol ser el president de "tots els catalans" i ha demanat suport, no solament als votants del PSC o de Vox com ve fent en tots els seus mítings, sinó a aquells que voten al nacionalisme i estan "cansats de la divisió i la fractura", així com als que recolzen a Podem i no volen que el partit de Santiago Abascal "tingui capacitat de decisió".

"No sé si serem el partit de tots, però sí sé que som la garantia del canvi polític a Espanya. No hi ha una altra garantia, som el canvi", ha proclamat Feijóo en un míting al Turó Park de Barcelona, al costat del president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, i del candidat número 1 al Congrés per la província, Nacho Martín.

Davant uns 1.500 assistents, segons fonts del PP, Feijóo ha demanat suport a tots aquests partits per poder dir "prou al sanxisme" i "obrir un nou temps d'enteniment, de responsabilitat i força de la majoria", máxima quan, segons ha recalcat, Pedro Sánchez "surt a perdre i bloquejar".

ADMET QUE EL PP HA COMÈS "ERRORS" A CATALUNYA

En la seva intervenció, el cap de l'oposició ha assenyalat que, en les seus 45 anys de gestió en molts llocs d'Espanya, el PP ha comès "errors". "Hem comès errors? Sí. Bastants? Sí. A Catalunya? També. Però avui podem reivindicar que estem en el camí de ser un partit de majories i a Catalunya també", ha asseverat, recollint un fort aplaudiment del públic.

Dit això, ha posat en valor la seva gestió al capdavant de la Xunta, unint als gallecs, i ha indicat que ell no pot "amagar" el que és i ningú ha d'explicar-li el que és "una nacionalitat històrica". "Sé que ara està de moda presumir de canvis d'opinió, però tinc traçabilitat que no em permet canviar d'opinió en funció del que m'interessa", ha asseverat, al·ludint així a les manifestacions del cap de l'Executiu sobre que canviar d'opinió no és mentir.

Després d'assenyalar que "dividir i fraccionar és una cosa que un polític no ha de fer" perquè "si ho fa la història li jutjarà", ha insistit que el seu objectiu és "unir", "sumar" i "multiplicar", al mateix temps que ha indicat que quan estan "envoltats de la mentida sanchista, del populisme econòmic i de l'independentisme, la solució està en un partit que digui la veritat".

Dit això, ha assegurat que ell es "rebel·la" contra la política que ha decidit "dividir la societat catalana, de vegades per tapar la corrupció i altres vegades per tapar la incapacitat dels polítics". També ha dit que es rebel·la contra el fet que la governabilitat d'Espanya estigui "marcada per les minories que no volen pertànyer al país".

DIU QUE VOL QUE EL PP SEGUEIXI "AMPLIFICANT-SE"

Feijóo, que ha felicitat a Daniel Sirera per haver aconseguit que el PP tingui la "clau de la governabilitat" a Barcelona, ha assegurat que el seu objectiu és arribar a "més gent" en aquesta comunitat i s'ha compromès a seguir treballant perquè el PP segueixi "amplificant-se".

El PP va obtenir solament dos escons per Barcelona en les últimes eleccions generals i ara aspira a obtenir entorn de vuit diputats, amb representació en totes les províncies, segons han indicat a Europa Press fonts de la formació. Els 'populars' volen ara disputar a ERC la segona plaça davant les generals, per darrere del PSC, després de diverses enquestes apuntin al fet que els republicans puguin perdre gairebé la meitat els seus escons després d'obtenir 13 actes el 2019.

"No em resigno a ser un partit que no sigui una altra vegada el partit determinant", ha declarat Feijóo, per afegir que "la majoria dels catalans vol que se'ls deixi en pau" i "no viure enfrontats per la política".

Per això, ha demanat a electors de tots els partits que confiïn en el PP. "Als quals han votat a Podem i no volen que Vox tingui capacitat de decisió li demano la seva confiança. Els que han votat al nacionalisme i estan cansats de la divisió, de la fractura i de l'independentisme, els demano la seva confiança. Els que han votat al PSOE i s'avergonyeixen dels seus pactes i les seves cessions, els demano la seva confiança", ha manifestat.

De la mateixa manera, ha demanat suport als que han votat a Cs en altres eleccions i volen "una opció de centre moderada", així com als que han "votat a Vox" per "acabar d'una vegada amb el sanxisme".

Feijóo ha avisat que Sánchez, que ara cercar "governar perdent", tindrà un Govern "més feble" si es manté a la Moncloa perquè "les minories manaran encara més a Espanya" i faran "el que digui el senyor Otegi o el senyor Rufián". Per això, ha subratllat que el diumenge ha de guanyar "la cordialitat" i no el "bloqueig" que, al seu judici, pretén Sánchez com va fer el 2016 amb Mariano Rajoy.

ALTA FISCALITAT DELS CATALANS I L'OKUPACIÓ

Com en altres visites anteriors a Catalunya, Feijóo ha al·ludit a l'alta fiscalitat que tenen els catalans i al problema de la 'okupació', prometent que si guanya les generals en els primers 100 dies de Govern durà a terme les "modificacions processals" necessàries per "poder llançar als okupes en 48 hores".

Feijóo ha assenyalat que els catalans són els que "més impostos paguen d'Espanya", amb l'IRPF "més alt". "I després diuen que els catalans no són esplèndids. És el poble més esplèndid d'Espanya, el que més paga, el que més aporta", ha manifestat.

Així, ha recalcat que ell vol que Catalunya "torni a ser un referent en la creació d'ocupació i un referent en la captació d'inversió", i que en aquesta terra els polítics "tornin a ocupar-se dels interessos dels catalans".

"AVUI HA SORTIT L'ÚLTIM CIS DE TEZANOS"

Després d'assegurar que el diumenge es tria entre sanxisme o canvi", ha recalcat que aquest dilluns --últim dia en què es poden publicar enquestes-- "ha sortit l'últim CIS de Tezanos de la història". "No en sortirà un altre mai més", ha emfatitzat.

En aquest sentit, ha ressaltat que "es va acabar la xafogor demoscòpica d'Espanya", després que en el sondeig 'flaix' difós aquest dilluns el PSOE hagi tret 1,4 punts d'avantatge al PP enfront de les altres enquestes que s'estan publicant, en les quals els 'populars' són primera força.

"Hi ha gent que no sap el que és el sanxisme. El sanxisme és Tezanos i Tezanos és el sanxisme", ha sentenciat, per advertir que "la broma" del CIS per "animar" a Pedro Sánchez costa 14 milions d'euros als espanyols. Per això, ha dit que si governa recuperarà aquest òrgan "per a tota la nació".

Finalment, el candidat del PP ha assenyalat que ell solament demana una cosa davant el 23J: que el president del Govern d'Espanya sigui aquell que guanyi les eleccions. Al seu entendre, es tracta de tenir un cap de l'Executiu en el qual "confiar" i que es torni a confiar en l'Espanya constitucional i dels Estatuts d'Autonomia. "És el moment de deixar enrere el que ens ha llastrat. És el moment d'unir-nos", ha afirmat.