Feijóo demana a Sánchez una reunió aquesta setmana per evitar el "bloqueig" i la "ingovernabilitat" a Espanya

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat per carta al president del Govern central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantenir una reunió aquesta setmana per establir un "diàleg responsable" que permeti evitar el "bloqueig" i la "ingovernabilitat" a Espanya.

"Espanya no es mereix una situació ingovernable i tampoc no ens podem permetre un bloqueig en un moment tan rellevant per a la nostra economia i les nostres institucions, en plena Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea", ha assenyalat en una missiva enviada a Sánchez aquest diumenge després de concloure el recompte del vot CERA que ha donat un escó més al PP a Madrid a costa del PSOE.

Feijóo ha recalcat que el PP ha estat el "guanyador" de les eleccions generals del 23 de juliol i ha apel·lat el líder del PSOE a iniciar un diàleg "en benefici de l'estabilitat política i institucional d'Espanya", de la "confiança" que el país ha d'inspirar i de "la resposta eficaç a la incertesa".

Pel líder dels 'populars', la "complexitat que poden suscitar els resultats electorals no ha d'agreujar aquestes incerteses ni minar la confiança dels ciutadans en la capacitat del sistema polític i constitucional per assegurar la millor governabilitat en interès d'Espanya, de la seva cohesió i del marc de convivència definit per la Constitució".

"Per això, estic convençut que el diàleg que et proposo, que no eludeix les marcades diferències que ens separen, respon a un sentir àmpliament estès més enllà de les preferències electorals que els votants acaben d'expressar", ha afegit Feijóo a la carta a Sánchez.

DEMANA QUE GOVERNI LA LLISTA MÉS VOTADA

Així mateix, li ha recordat que un "factor continu" de "governabilitat i normalitat" a Espanya al llarg de la seva trajectòria democràtica l'ha constituït "el reconeixement que la força política guanyadora en eleccions generals és la que ha de governar". Això, ha dit, "davant eventuals combinacions negatives que polaritzin la societat, malmet greument la cohesió territorial i porta al límit el nostre sistema constitucional".

Finalment, el líder del PP, que s'ha situat com a candidat amb més suport ciutadà", ha instat Sánchez a mantenir la reunió "al llarg d'aquesta setmana".

Després de concloure el recompte del vot CERA, el PP ha sumat un escó i ha obtingut 137 diputats en les eleccions generals del 23 de juliol, en contrast amb els 121 assolits pel PSOE, que ha perdut el guanyat pels 'populars'.

Abans d'aquest canvi, la suma de PP (136), Vox (33) i Unió del Poble Navarrès (1) es quedava en els 170 escons, mentre que la del bloc de l'esquerra, sense afegir els vots de Junts, arribava als 172, gràcies als 122 que es calculaven per al PSOE més Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNB (5) i BNG (1).

Ara, el bloc de l'esquerra amb independentistes i nacionalistes (sense Junts) es quedaria en 171 escons, els mateixos que aconseguiria el bloc de la dreta afegint-hi el diputat que guanya el PP.

Per això, Sánchez ja no pot ser investit amb l'abstenció de Junts, sinó que ara Junts haurà de donar el seu sí, tret que l'única diputada electa de Coalició Canària, Cristina Valido, voti a favor del bloc d'esquerra. Així, continuaria havent-n'hi prou amb l'abstenció dels de Carles Puigdemont. No obstant això, Valido ha reiterat que no donarà suport a cap fórmula en la qual participi Vox o Sumar.