Feijóo demana a Sánchez que retiri el seu pla de finançament autonòmic: "El separatisme decideix on va els diners de tot

Reclama un sistema de consens que tingui en compte el cost real dels serveis
LANAVE (OSCA), 17 (EUROPA PRESS)
El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, defensa un model de finançament que sigui acordat pel conjunt de les comunitats autònomes i que reculli el cost efectiu dels serveis públics atenent a variables com la despoblació i la dispersió geogràfica, tal com reclama el Govern d'Aragó de Jorge Azcón.
Així ho ha assegurat aquest dissabte en una breu compareixença pública en Lanave (Osca), on ha exigit al president del Govern Pedro Sánchez que retiri el model acordat amb ERC perquè no preveu el finançament dels serveis públics sinó que serveix "per comprar més mesos de govern, de la mateixa forma que Sánchez ho va obtenir lliurant el Codi Penal al separatisme".
Protegit de la pluja, junt amb la número 1 de la llista del PP per Osca, Carmen Susín, Feijóo ha recordat la situació "inèdita" que cap president autonòmic hagi mostrat el seu respatller al sistema plantejat per Sánchez i Junqueras, excepte el de la comunitat que ho proposa.
"No es pot fer per la imposició d'un president feble i sense majoria, com és Sánchez, amb el vistiplau del separatisme", ha criticat sobre un model que al seu judici "el que pretén és quedar-se amb bona part dels diners que és de tots".
En aquest sentit, ha sostingut que "els ciutadans han de saber a on va els seus diners perquè ho paguen a través dels impostos, i el que estan veient és que els diners de tots consisteix a mantenir al senyor Sánchez en el poder i que el separatisme decideixi a on va els diners del conjunt dels espanyols", ha criticat.
Una postura que el líder dels populars defensarà aquest diumenge a Saragossa junt amb tots els seus presidents autonòmics en un acte convocat per l'aragonès Jorge Azcón: "Li anem a dir al senyor Sánchez d'una forma clara, nítida i educada, però contundent, que retiri el sistema de finançament que vol imposar amb el separatisme i que decideixi si està amb Junqueras o està amb els presidents autonòmics que representen només en el PP el 70% de la població".
Feijóo ha lamentat que aquest model acordat pel Govern d'Espanya i ERC converteix a Aragó "en una de les comunitats autònomes pitjor finançades d'Espanya", però s'ha mostrat convençut de guanyar la batalla "perquè tenim la raó, perquè no volem ni a Aragó ni en cap altre lloc tenir més diners que ningú, però el que sí volem és que els diners de tots es reparteixi entre tots, com ha vingut ocorrent en la majoria de les ocasions", ha reivindicat.
Com a exemple d'aquest mal repartiment i ús dels diners dels impostos, el líder del PP ha al·ludit al retard de set anys que acumula el tram pendent de la A-23 entre Lanave-Sabiñánigo. En els voltants on acaba el tram d'autovia i acostumen a registrar-se embussos de conductors camí del Pirineus, Feijóo ha lamentat que els espanyols s'hagin vist obligats a pagar 180.000 milions d'euros més en impostos en els últims anys.
"Malgrat aquest increment de la recaptació fiscal, ha emès 500.000 milions d'euros de deute públic, això és, ha apuntat, l'ha incrementat un 42%, i amb tot això és un dels països de la Unió Europea amb menor percentatge d'inversió real als pressupostos de l'Estat", ha retret.
Enfront d'aquest acompliment del Govern d'Espanya, Feijóo s'ha compromès al fet que si és president, les inversions en autovies, infraestructures hidràuliques, ports, aeroports i ferrocarrils "tornaran a ser una prioritat" als pressupostos generals de l'Estat.
Una promesa en la qual ha inclòs nombroses infraestructures pendents a la província d'Osca, com la variant sud d'Osca, la unió de la A-22 i l'A-23 i el desdobli en autovia dels trams pendents de la A21, així com la finalització del tram pendent de la A-23 entre Lanave i Sabiñánigo que, ha lamentat, "acumula set anys de retard i ha de millorar l'accessibilitat al Pirineus".
Aquestes infraestructures, ha assegurat, "ja es van incloure als pressupostos i en la planificació del Govern de Rajoy de l'any 2018". Ara, en 2026, "el Govern diu que necessitem quatre o cinc anys més per finalitzar-les, malgrat que Azcón ha ofert el 50% de la inversió per finalitzar-les en un termini inferior i el Govern d'Espanya s'ha negat".
"AZCÓN SAP GOVERNAR"
Feijóo ha subratllat el seu "compromís" amb Aragó i ha reivindicat que després de dos anys del Govern del PP, s'ha constatat que "Azcón ha estat el millor que li ha pogut passar al Govern d'Aragó des de fa molts anys".
Elogi que ha sustentat que el líder aragonès "ha demostrat que es pot governar sense excuses i sense mentides, sense dividir ni crispar i perquè ha demostrat que és capaç de posar a Aragó dins de les prioritats de tots els inversors del món, de captar més inversions que cap altra comunitat autònoma durant els últims anys".
Per això ha sostingut que "el millor que li pot passar a Aragó és que el president Azcón segueixi liderant la política autonòmica" perquè llavors, ha proclamat, "Aragó serà imparable i llavors el canvi a Espanya també serà imparable".